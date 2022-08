Female In Focus Awards 2022: Οι 15 φωτογραφίες που ξεχώρισαν

Το διεθνές βραβείο Female in Focus από το British Journal of Photography και της 1854 Media, δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί το έργο εξαιρετικών γυναικών φωτογράφων και να καταπολεμήσει την ανισότητα των φύλων στη βιομηχανία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 70%-80% των φοιτητών φωτογραφίας είναι γυναίκες, ωστόσο αντιπροσωπεύουν μόνο το 13%-15% των επαγγελματιών φωτογράφων – και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Ιστορίες δύναμης, ελευθερίας και χαράς.

Οι νικητές του φετινού Female in Focus εξερευνούν θέματα φύλου, αποβολής, επιβίωσης, άνοιας και διαζυγίου. Από το πορτρέτο της Gala Semenova που αποτυπώνει τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ μητέρας και κόρης μέχρι τη σειρά αυτοπροσωπογραφιών της Marie Smith που εξετάζει την ταυτότητά της, τη φύση και την κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον της στο Νότιο Λονδίνο

Η Ιταλίδα φωτογράφος Valentina Fusco και η φωτογράφος κοινωνικών ντοκιμαντέρ και πορτρέτων Lina Geoushy επιλέχθηκαν ως νικήτριες.

We Don’t Fight Alone In This Family – Gala Semenova