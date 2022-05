Ευλογιά των πιθήκων: «Συναγερμός» και στην Ελλάδα – Εγκύκλιος του ΕΟΔΥ στα νοσοκομεία

«Συναγερμός» έχει σημάνει σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική για τα δεκάδες ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές Μαΐου.

Σε ετοιμότητα φέρεται να βρίσκεται και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έχοντας ήδη στείλει και εγκύκλιο στα νοσοκομεία της χώρας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε ποιες χώρες έχουν εντοπιστεί κρούσματα

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας, που ήταν η πρώτη χώρα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα στις 6 Μαΐου, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, ότι ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ασθενείς, ανεβάζοντας σε εννέα τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν μολυνθεί από την ιογενή ευλογιά των πιθήκων.

Με εξαίρεση το πρώτο πρόσωπο που μολύνθηκε, το οποίο είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νιγηρία, οι υπόλοιποι ασθενείς μολύνθηκαν στη Βρετανία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

«Αυτά τα τελευταία κρούσματα, όπως και οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για κρούσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμασταν αρχικά: ότι μπορεί να υπάρχει μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων στις κοινότητές μας», εξήγησε η δρ Σούζαν Χόπκινς βασική ιατρική σύμβουλος της UKHSA.

Την Τετάρτη, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν την ευλογιά των πιθήκων ή κάτι που μοιάζει με αυτή την ασθένεια στο έδαφός τους.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία επισήμαναν ότι έχουν εντοπίσει συνολικά περίπου 40 ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας, γεγονός που ώθησε τις υγειονομικές τους αρχές να κηρύξουν εθνικό υγειονομικό συναγερμό.

Στον Καναδά περισσότερα από μια ντουζίνα ύποπτα κρούσματα εξετάζονταν χθες στο Μόντρεαλ, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio-Canada, επικαλούμενος τις υγειονομικές αρχές της πόλης.

Στις ΗΠΑ ένας άνδρας ο οποίος είχε πρόσφατα επισκεφθεί τον Καναδά βρέθηκε θετικός σε αυτή την ασθένεια στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Οι αρχές προσπαθούν γενικά να είναι καθησυχαστικές, υπογραμμίζοντας ότι η ασθένεια δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική μεταξύ των ανθρώπων.

Το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ιταλία διέγνωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης «Λάτζαρο Σπαλαντσάνι».

Πρόκειται για ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη χώρα αφού έκανε διακοπές στις Κανάριες Νήσους. Ο ασθενής, ο οποίος έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο της ιταλικής πρωτεύουσας, βρίσκεται σε απομόνωση. Η κατάσταση της υγείας του μέχρι στιγμής δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Οι υγειονομικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να ειδοποιηθούν όλοι όσοι είχαν έρθει σε επαφή με τον άνδρα τις ημέρες πριν διαγνωσθεί με την ασθένεια.

Πρώτο πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και στο Παρίσι

Ένα πρώτο πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη Γαλλία, εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, εν μέσω ενδείξεων για εξάπλωση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι ο πυρετός και τα δερματικά εξανθήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Υπάρχουν δύο βασικά στελέχη του ιού. Το πιο απειλητικό είναι το στέλεχος του Κονγκό, με θνητότητα έως και 10%. Το δεύτερο είναι το στέλεχος της Δυτικής Αφρικής, του οποίου η θνητότητα κυμαίνεται γύρω στο 1%.

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων και ποια τα συμπτώματα

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια, λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, πρήξιμο στους λεμφαδένες, ρίγη και κόπωση. Επίσης οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν δερματικά εξανθήματα, τα οποία συχνά ξεκινούν από το πρόσωπο και εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος, περιλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ευλογιά των πιθήκων, η οποία μεταδίδεται από την επαφή με τον μολυσμένο ασθενή ή με τα σωματικά υγρά του, περιλαμβανομένου του σάλιου. Η ασθένεια συνήθως υποχωρεί από μόνη της.

Σε «αυξημένη επαγρύπνηση» καλεί ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Σε επαγρύπνηση κάλεσε ο καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων, σημειώνοντας πως υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.

Όπως επισημαίνει δε, «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

»Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».