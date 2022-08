Επιστολή της ΕΕΔΑ για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες σε νησίδα του Έβρου

Επιστολή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κοινοποίηση σε αρμόδιους φορείς για τους Σύριους πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι επί 9 ημέρες σε νησίδα στον Έβρο, έστειλε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Με κοινοποίηση προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας), τον Συνήγορο του Πολίτη, τη FRONTEX και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απευθύνει έκκληση να προχωρήσει η κυβέρνηση στον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους εγκλωβισμένους πρόσφυγες.

Στην επιστολή της αναφέρει αναλυτικά πως:

«Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ο Εθνικός Θεσμός Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει μεταξύ των αρμοδιοτήτων της τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και την παροχή συμβουλών στα όργανα της Πολιτείας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας.

»Από τη Δευτέρα, 08.08.2022, η ΕΕΔΑ ενημερώθηκε ότι πρόσφυγες με καταγωγή από τη Συρία, για τους οποίους έχει εκδοθεί η με στοιχεία αίτησης Application no. 35090/22 K.A. and Others v. Greece απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ΕΔΔΑ, η οποία επισυνάπτεται, καθώς και περισσότερα άτομα αγνώστων στοιχείων βρίσκονται εγκλωβισμένα σε νησίδα του ποταμού Έβρου.

»Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, ένα πεντάχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από δήγμα σκορπιού, ενώ κινδυνεύει από την ίδια αιτία και ένα άλλο εννιάχρονο κορίτσι.

»Στη συνέχεια εκδόθηκε η με στοιχεία αίτησης Application no. 38444/22 B.S. and Others v. Greece νεότερη απόφαση του ΕΔΔΑ, η οποία επισυνάπτεται, για πέντε επιπλέον πρόσφυγες με καταγωγή από τη Συρία, με την οποία υποδεικνύεται στις ελληνικές αρχές η μη απομάκρυνση από το ελληνικό έδαφος και η παροχή σε αυτούς νερού, τροφής και επαρκούς ιατρικής βοήθειας μέχρι νεωτέρας.

»Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στο γεγονός ότι πρόσωπα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες διεθνούς προστασίας.

»Επισημαίνουμε ότι η ΕΕΔΑ, ως Εθνικός Θεσμός, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και ως εκ τούτου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση με αποφάσεις προσωρινών μέτρων του Δικαστηρίου.

»Εφιστούμε την προσοχή σας στα παραπάνω και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας».