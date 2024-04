Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί» ουρανός και στην Αττική

Πλήρως έχει καλύψει την Αττική η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα, το απόγευμα της Τρίτης.

Εικόνες από όλο το λεκανοπέδιο δείχνουν τον ουρανό να έχει «βαφτεί» σε μια απόκοσμη σκούρα πορτοκαλί απόχρωση, καθώς καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις σωματίδιων.

Φωτογραφία LiFO

Φωτογραφία LiFO

Φωτογραφία Facebook

Δε φτανει που έχουμε τη κίνηση έχουμε και την Σαχαρα από πάνω μας pic.twitter.com/wjRwkj1Vj9

Πότε αναμένεται να φύγει η αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη ταλαιπωρεί τη χώρα από χθες Δευτέρα, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων να καταγράφονται σήμερα Τρίτη. Σε πολλές περιοχές μάλιστα, ειδικά στη δυτική Ελλάδα, είχαμε λασποβροχές επί δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η αφρικανική σκόνη αναμένεται να υποχωρήσει από αύριο Τετάρτη το μεσημέρι, καθώς η στροφή των ανέμων σε δυτικούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της σκόνης στα Δωδεκάνησα και την προοδευτική απομάκρυνσή της προς τα ανατολικά.

Πώς επηρεάζει η αφρικανική σκόνη το αναπνευστικό

Η αφρικανική σκόνη που καλύπτει όλη τη χώρα ταλαιπωρεί ιδίως όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Οι ειδικοί μάλιστα, συμβουλεύουν για τη χρήση μάσκας. Πρόσφατα, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Ζωή Δεμέστιχα εξήγησε πώς επηρεάζει το αναπνευστικό μας η αφρικανική σκόνη: «Η σκόνη δεν επικάθεται μόνο πάνω στο καπό των οχημάτων. Λόγω της μικρής διαμέτρου εισβάλει στα πνευμόνια. «Λόγω του μικρού μεγέθους σωματίδια, οι ρύποι περνάνε μέσω των αεροφόρων οδών.. , φτάνουν πλέον στις κυψελίδες. Είναι σίγουρο για αυτούς ότι αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα από αλλεργίες μέχρι πνευμονοπάθειες… δημιουργεί διάφορα προβλήματα». Οι έχοντες αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους, να φορούν μάσκα και να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους για ενίσχυση της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης εξ ορισμού συνδυάζονται με τους θερμούς νότιους ανέμους που ανεβάζουν ασύμμετρα τη θερμοκρασία. Έτσι, ο Απρίλιος φέτος μπήκε με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό τείνει να γίνει κανονικότητα. «Όλο και περισσότερα τέτοια φαινόμενα αλλά κανείς δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και περιόδους που θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα.. Αυτό που ζούμε τώρα οφείλεται σε μια αύξηση κατά +1,3ο C φανταστείτε πως θα είναι τα πράγματα όταν φθάσουμε στο +2ο C ή στο +2,5ο C που είναι αναμενόμενο» σημειώνει ο Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας Καζαντζίδης.