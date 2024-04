Fortnight: Το πρώτο video clip της Τέιλορ Σουίφτ από το νέο της άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο κλιπ από το νέο της άλμπουμ The Tortured Poets Department.

Το πρώτο σινγκλ της Τέιλορ Σουίφτ από το νέο της άλμπουμ έχει τίτλο Fortnight και κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Απριλίου. Στο τραγούδι συμμετέχει ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης Post Malone.

Η τραγουδίστρια σκηνοθέτησε το κυρίως ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο, επιστρατεύοντας τον υποψήφιο για Όσκαρ κινηματογραφιστή Ροντρίγκο Πριέτο ("Killers of the Flower Moon"). Μάλιστα, ο Πριέτο είχε εργαστεί ξανά στο παρελθόν με την τραγουδίστρια στα μουσικά βίντεο κλιπ The Man, Cardigan και Willow.

Στο βίντεο κλιπ του Fortnight εμφανίζονται επίσης ως έκπληξη οι ηθοποιοί του Dead Poets Society, Ίθαν Χοκ και Τζος Τσαρλς. Κάποιες από τις θεωρίες των φαν της τραγουδίστριας, αναφέρουν πως το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στο σύντομο ειδύλλιό της με τον αμφιλεγόμενο τραγουδιστή των 1975, Ματ Χίλι.

Μέσω του προφίλ της στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ είπε για τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ: «Όταν έγραφα το βιντεοκλίπ για το Fortnight, ήθελα να σας δείξω τους κόσμους που έβλεπα στο μυαλό μου και οι οποίοι χρησίμευσαν ως σκηνικό για τη δημιουργία αυτής της μουσικής. Σχεδόν τα πάντα σε αυτό είναι μια μεταφορά ή μια αναφορά στη μία ή την άλλη γωνιά του άλμπουμ. Για μένα, αυτό το βίντεο αποδείχθηκε η τέλεια οπτική αναπαράσταση αυτού του δίσκου και των ιστοριών που αφηγούμαι σε αυτόν».