Young Audience Awards 2021: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων στην κριτική επιτροπή

H Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους - Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας – CineDoc Kids), προσκαλούν νέους και νέες ηλικίας 12-14 ετών, από όλη την Ελλάδα, να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή που θα επιλέξει ποια ταινία θα τιμηθεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού 2021.

Οι τρεις υποψήφιες ταινίες (The Crossing της Johanne Helgeland από τη Νορβηγία, Pinocchio του Matteo Garrone από την Ιταλία, Wolfwalkers των Tomm Moore & Ross Stewart από την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο) θα είναι διαθέσιμες για θέαση με ελληνικούς υπότιτλους SDH (Subtitles for Deaf and/or hard of Hearing) στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, από 21 ως 24 Απριλίου, ενώ την Κυριακή 25 Απριλίου, ταυτόχρονα σε 38 χώρες, τα συμμετέχοντα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με έμπειρες και έμπειρους κινηματογραφίστριες και κινηματογραφιστές - βραβευμένα μέλη της Ακαδημίας, να ψηφίσουν online και να παρακολουθήσουν την τελετή απονομής και την βράβευση της νικήτριας ταινίας μέσω live streaming, στο https://yaa.europeanfilmawards.eu.

Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα, για την παρακολούθηση αλλά και τη διαδικασία ψηφοφορίας, θα γίνεται με την εισαγωγή ειδικών κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι θα στέλνονται στο κάθε συμμετέχον άτομο ξεχωριστά, κατόπιν αίτησής του.

Αν είστε γονείς ή κηδεμόνες νέων 12-14 ετών που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέσω της online φόρμας που θα βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση https://forms.gle/dP5NACUqU9zS61JQ7 έως την Παρασκευή 2 Απριλίου. Για την συμμετοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: yaa.greece@gmail.com

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Βραβείου Νεανικού Κοινού προσφέρει την ευκαιρία στα νέα άτομα που συμμετέχουν να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκές ταινίες που απευθύνονται στην ηλικία τους και προσεγγίζουν με ευαισθησία και χιούμορ τα ζητήματα που τα απασχολούν. Υπό την καθοδήγηση έμπειρων κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να επικοινωνήσουν με συνομήλικά τους άτομα στην Ευρώπη – μια εμπειρία που τα περισσότερα παιδιά ζούνε για πρώτη φορά. Λειτουργούν επίσης, ως πανευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, ψηφίζοντας τον νικητή αμέσως μετά τις προβολές.

Οι 38 χώρες που συμμετέχουν είναι οι εξής: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / ΑΥΣΤΡΙΑ /ΒΕΛΓΙΟ / ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΓΑΛΛΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ / ΔΑΝΙΑ / ΕΛΒΕΤΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΣΘΟΝΙΑ / ΙΡΛΑΝΔΙΑ / ΙΣΛΑΝΔΙΑ / ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ / ΚΟΣΟΒΟ / ΚΡΟΑΤΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ / ΛΕΤΟΝΙΑ / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / ΜΑΛΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / ΝΟΡΒΗΓΙΑ / ΟΥΓΓΑΡΙΑ / ΠΟΛΩΝΙΑ / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ / ΡΩΣΙΑ / ΣΕΡΒΙΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΑ / ΣΛΟΒΕΝΙΑ / ΤΟΥΡΚΙΑ / ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι 3 υποψηφιότητες αναδείχθηκαν όπως κάθε χρόνο μετά από μια διαδικασία δύο φάσεων. Αρχικά μια διεθνής επιτροπή αποτελούμενη από την Graziella Bildesheim, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (παραγωγός / Ιταλία) και τους επαγγελματίες Levan Dvali (Taoba International Youth Film Festival / Γεωργία), Nicola Jones (Goldener Spatz / Γερμανία), Δημήτρη Σπύρου (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους / Ελλάδα) και Annelot Tijs (Eye Film Institute / Ολλανδία) επέλεξε οκτώ ταινίες. Στη συνέχεια, μια επιτροπή από νέα άτομα 13 ως 14 ετών, που συμμετείχαν παλαιότερα στα Βραβεία Νεανικού Κοινού, ο Matteo (Ιταλία), η Marta (Κροατία), η Anissa (ΗΒ), η Zofia (Πολωνία) και ο Βασίλειος (Ελλάδα) παρακολούθησαν τις οκτώ ταινίες και επέλεξαν τις τρεις ως υποψήφιες.