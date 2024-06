«Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι» με 12 κλασικές ταινίες και μια μεγάλη πρεμιέρα

Το «Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι» επιστρέφει για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και φέτος στο αγαπημένο θερινό σινεμά Ριβιέρα των Εξαρχείων (Βαλτετσίου 46).

Το πρόγραμμα των προβολών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27 Ιουνίου - 3 Ιουλίου, με δώδεκα κλασικές ταινίες και μια μεγάλη πρεμιέρα.

Ο κριτικός κινηματογράφου και διοργανωτής του θεσμού Ηλίας Φραγκούλης σημειώνει:

«Δεκατρία χρόνια, πια, μετά από μια απόφαση που πάρθηκε τυχαία και… εντελώς ξαφνικά, το Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, το πλέον αγαπημένο «τέκνο» (μου) που προέκυψε αμέσως μετά τη δημιουργία του freecinema.gr, επιστρέφει με τον τσαμπουκά του χαρακτηρισμού ενός κανονικού κινηματογραφικού θεσμού της πόλης των Αθηνών, ο οποίος εξακολουθεί να προτείνει στο κοινό με αγάπη και πείσμα ένα σινεμά «παλιακό» μα σταθερό σε αξίες, παραδίδοντας πάντοτε μαθήματα φιλμικών ειδών (και της εξέλιξής τους).

Το φετινό αφιέρωμα κουβαλά κυρίως προσωπικές μου επιλογές που πριν από χρόνια δεν θα επεδίωκα να προσθέσω στο πρόγραμμα, από κορυφαίες οσκαρικές παραγωγές μακρινών δεκαετιών έως και «ρίσκα» ξεχασμένων τίτλων που σας καλώ να ανακαλύψετε, από τα ‘40s έως και τα ‘80s, δίπλα στην πολυαναμενόμενη πανελλήνια πρεμιέρα της «MaXXXine» του Τάι Γουέστ, την ολοκλήρωση της (ίσως) καλύτερης τριλογίας τρόμου στα χρονικά του σινεμά!».

Πρόγραμμα Προβολών

Πέμπτη 27 Ιουνίου

ΛΕΝΝΥ, Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ / LENNY του Μπομπ Φόσι (1974) 111’ (21:00)

Lenny (1974)

Η βιογραφία του ιδιοφυούς κωμικού Λένι Μπρους, ενός επαναστάτη performer του stand-up που άσκησε κοινωνική και πολιτική κριτική, πολεμώντας το κατεστημένο και τη λογοκρισία στην Αμερική του ’60, για να ηττηθεί από την πίεση των πάντων. Έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, ένας συνταρακτικός Ντάστιν Χόφμαν στον ομώνυμο ρόλο κι ένα από τα μόλις πέντε φιλμ που σκηνοθέτησε για το σινεμά ο σπουδαίος Μπομπ Φόσι («Καμπαρέ», «Η Παράσταση Αρχίζει»). Έργο δυσάρεστα επίκαιρο, σε μια εποχή πλήρους κατάπτωσης του περιεχομένου του κωμικού λόγου για το είδος του stand-up.

Η ΒΙΤΡΙΝΑ / THE FRONT του Μάρτιν Ριτ (1976) 95′ (23:10)

The Front (1976)

Στη Νέα Υόρκη του 1953, τηλεοπτικός σεναριογράφος που μπαίνει στη λίστα των «μαυροπινακισμένων» καλλιτεχνών εξαιτίας των κομμουνιστικών του πεποιθήσεων ζητά από έναν τυχαίο φίλο του να βάζει την υπογραφή του στις δουλειές του με αντάλλαγμα ένα 10% της αμοιβής. Δραματική σάτιρα της πιο σκοτεινής πολιτικά περιόδου για την αμερικανική showbiz, με πρωταγωνιστή τον Γούντι Άλεν και πληθώρα συνεργατών οι οποίοι διώχθηκαν από τη λίστα στα ‘50s. Προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου (του επίσης «μαυροπινακισμένου» Γουόλτερ Μπέρνσταϊν).

Παρασκευή 28 Ιουνίου

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤΜΠΑΡ / LOOKING FOR MR. GOODBAR του Ρίτσαρντ Μπρουκς (1977) 136′ (21:00)

Looking For Mr. Goodbar (1977)

Αφοσιωμένη δασκάλα με συμμαζεμένη ζωή τη μέρα, εντελώς απελευθερωμένη από αναστολές τη νύχτα, η Τερέζα «ψωνίζεται» στα bar με άγνωστους και συνήθως κακοποιητικούς άνδρες, αναζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερες σεξουαλικές εμπειρίες. Μεταφορά του bestseller της Τζούντιθ Ρόσλερ που βασίστηκε σε αληθινή ιστορία, σόκαρε και ως βιβλίο και ως φιλμ, με την Νταϊάν Κίτον σε αξέχαστο ρεσιτάλ ερμηνείας. Δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ, Ρίτσαρντ Γκιρ και Τομ Μπέρεντζερ στις πρώτες τους κινηματογραφικές εμφανίσεις κι ένα επικό disco soundtrack με ό,τι καλύτερο από την εποχή εκείνη.

ΣΚΟΤΩΝΩ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ / MURDER BY CONTRACT του Έρβινγκ Λέρνερ (1958) 81′ (23:30)

Murder by Contract (1958)

Πληρωμένος δολοφόνος αναλαμβάνει συμβόλαιο θανάτου για πελάτη του στο Λος Άντζελες δίχως να γνωρίζει το παραμικρό για την ταυτότητα του υποψήφιου θύματός του. Λεπτομέρεια: δεν επιθυμεί να σκοτώνει γυναίκες. Μάλλον μαντεύετε τη συνέχεια… B-movie εγκλήματος με παράδοξα cool και χιουμοριστικό ύφος (κι ένα εθιστικό κιθαριστικό score) που επηρέασε δραστικά το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά και πρωτίστως τον Μάρτιν Σκορσέζε, όπως έχει δηλώσει πολλάκις και ο ίδιος.

Σάββατο 29 Ιουνίου

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑ / ALL ABOUT EVE του Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς (1950) 138′ (20:45)

All About Eve (1950)

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Broadway Μάργκο Τσάνινγκ, έχοντας πατήσει τα 40, βασανίζεται από τις ανασφάλειές της ως γυναίκας και ηθοποιού. Η νεαρή και φιλόδοξη Ιβ κερδίζει την εμπιστοσύνη της με κολακείες και με μια πονεμένη ιστορία, όμως σύντομα η Μάργκο θα τη βρει απέναντί της ως ανταγωνίστρια και αντίζηλο. Η θρυλική ταινία των έξι Όσκαρ με κορυφαίες ερμηνείες (κυρίως) από το γυναικείο της καστ, το δίδυμο Μπέτι Ντέιβις και Ανν Μπάξτερ να σαρώνει την οθόνη και μια νεαρή starlet ονόματι Μέριλιν Μονρόου να τραβά την προσοχή. (Προβολή κόπιας celluloid φιλμ.)

MaXXXine του Τάι Γουέστ (2024) (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ) 103′ (23:30)

MAXXXINE (2024)

Στο Χόλιγουντ του 1985, η νεαρή porn star Μαξίν κάνει τα πάντα για να ανέλθει στη Μέκκα του θεάματος, ενώ παράλληλα το Λος Άντζελες τρομοκρατείται από τη δράση ενός serial killer με το παρατσούκλι «Night Stalker». Μπορεί η Μαξίν να γίνει ένα από τα επόμενα θύματά του; Ο Τάι Γουέστ, μετά τα «X» και «Pearl» του 2022, ολοκληρώνει μια ακραία τριλογία τρόμου γιγάντιου cult status, η οποία μελετά τα ανθρώπινα πάθη για φήμη και πλούτη, σε συνάρτηση με τη βιομηχανία του… πορνό!

Κυριακή 30 Ιουνίου

ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ / THE DAMNED DON’T CRY του Βίνσεντ Σέρμαν (1950) 103′ (21:00)

The Damned Don't Cry (1950)

Κακοποιημένη σύζυγος αφήνει τα πάντα πίσω της μετά το ατύχημα που κοστίζει τη ζωή του παιδιού της και καταλήγει συνοδός πλούσιων ανδρών, για να φτάσει να μπλέξει μέχρι και με το οργανωμένο έγκλημα. Μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της Τζόαν Κρόφορντ, ένα παραγνωρισμένο σήμερα διαμάντι του κλασικού Χόλιγουντ που αναμειγνύει εξαιρετικά το μελόδραμα με το φιλμ νουάρ. Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από τη σχέση του gangster Μπάγκσι Σίγκελ με τη Βιρτζίνια Χιλ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ / MOMMIE DEAREST του Φρανκ Πέρι (1981) 129′ (23:00)

Mommie Dearest (1981)

Η βιογραφία της μεγάλης star του Χόλιγουντ Τζόαν Κρόφορντ, με έμφαση στο πόσο φρικτή και κακοποιητική μητέρα υπήρξε για τη θετή της κόρη Κριστίνα, στης οποίας τα απομνημονεύματα βασίστηκε το σενάριο. Το απόλυτο κινηματογραφικό camp, με μια εξωφρενική ερμηνεία από τη Φέι Ντάναγουεϊ, θεωρείται μία από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών που, όμως, μέσα από την κραυγαλέα υπερβολή της μπορεί να λειτουργήσει σαν… τρελή κωμωδία! Φέρτε και κρεμάστρες!

Δευτέρα 1 Ιουλίου

Ο ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ / TEACHER’S PET του Τζορτζ Σίτον (1958) 120’ (21:00)

Teacher's Pet (1958)

Παλιά καραβάνα του ημερήσιου Τύπου έρχεται σε κόντρα με καθηγήτρια δημοσιογραφίας και εμφανίζεται στην τάξη της παριστάνοντας… τον μαθητή! Εκείνη θαυμάζει την πρόοδό του στο αντικείμενο δίχως να έχει ιδέα για την ταυτότητά του, εκείνος περνά από την αντιπάθεια στο ερωτικό φλερτάρισμα. Η Ντόρις Ντέι ζευγαρώνει στη μεγάλη οθόνη με τον μυθικού μεγέθους star Κλαρκ Γκέιμπλ σε μια υποψήφια για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου ρομαντική κωμωδία που θα έπρεπε να έχει δει κάθε δημοσιογράφος.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΕΛΕΙ / THE GIRL CAN’T HELP IT του Φρανκ Τάσλιν (1956) 98′ (23:15)

The Girl Can't Help It (1956)

Βαρόνος των τυχερών παιχνιδιών και του υποκόσμου προσλαμβάνει έναν τελειωμένο δημοσιοσχετίστα με την απαίτηση να μετατρέψει σε μεγάλη φίρμα του τραγουδιού την εντελώς άφωνη και… ξανθιά θεογκόμενα που έχει στο πλευρό του εσχάτως. Σάτιρα που γονατίζει τα στερεότυπα της «πολιτικής ορθότητας» του σήμερα και τα παντοτινά μοντέλα σεξισμού, με απίστευτα καρτουνίστικες πινελιές χιούμορ κι ένας ύμνος στη rock 'n' roll μουσική σκηνή με εμφανίσεις από Λιτλ Ρίτσαρντ, Φατς Ντόμινο, Έντι Κόχραν, Τζιν Βίνσεντ, The Platters κ.ά. Η Τζέιν Μάνσφιλντ δυναμιτίζει την οθόνη κανονικά!

Τρίτη 2 Ιουλίου

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ / HOW GREEN WAS MY VALLEY του Τζον Φορντ (1941) 118′ (21:00)

How Green Was My Valley (1941)

Στις κοιλάδες της Νότιας Ουαλίας, στα τέλη της Βικτωριανής περιόδου, μια οικογένεια ανθρακωρύχων αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά της. Συγκλονιστικό κοινωνικό δράμα για την εργατική τάξη, ένα από τα κορυφαία έργα του αμερικανικού σινεμά σε σκηνοθεσία του Τζον Φορντ, ο οποίος το αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλο στη φιλμογραφία του. Πέντε βραβεία Όσκαρ και παντοτινό θέμα για debate ανάμεσα σε κοινό και κριτικούς επειδή… στέρησε το βραβείο καλύτερης ταινίας από τον «Πολίτη Κέιν» του Όρσον Γουέλς το 1942. Τα «πηγαδάκια» μετά την προβολή θα είναι άχαστα!

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ / GUN CRAZY του Τζόζεφ Χ. Λιούις (1950) 87′ (23:15)

Gun Crazy (1950)

Ο Μπαρτ και η Άννι Λόρι θα έρθουν κοντά χάρη στην αγάπη τους… για τα όπλα! Θα παντρευτούν με σκοπό να ζήσουν ευτυχισμένοι για πάντα μαζί, όμως η οικονομική ανέχεια θα είναι αβάσταχτη και ο μόνος τρόπος διαφυγής από αυτήν θα είναι το πέρασμα στην παρανομία. Σκληρό κοινωνικό δράμα και κυνικό σχόλιο για την περίοδο του αμερικανικού Κραχ της περιόδου 1929 - 1939, το γνωστό και ως «Deadly Is the Female» αποτελεί ένα από τα πιο φημισμένα φιλμ νουάρ εγκλήματος στα χρονικά, η δράση του οποίου ενέπνευσε και τη δημιουργία του «Μπόνι και Κλάιντ» στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Η one-shot σεκάνς της ληστείας τραπέζης παραμένει αξεπέραστη.

Τετάρτη 3 Ιουλίου

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΡΑΪΑΝ / RYAN’S DAUGHTER του Ντέιβιντ Λιν (1970) 200′ (21:00)

Ryan's Daughter (1970)

Σ’ ένα απομονωμένο χωριό στα νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας, μια παντρεμένη γυναίκα με αδιέξοδη ζωή γνωρίζει το πάθος του αληθινού έρωτα με έναν Βρετανό αξιωματικό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας την οργή των ντόπιων κατοίκων, ηθικά και… εθνικιστικά. Επικό ρομάντζο εποχής, γυρισμένο μετά το «Δόκτωρ Ζιβάγκο» (1965), αν και υπήρξε εμπορική επιτυχία, σφαγιάστηκε από τους κριτικούς, με αποτέλεσμα ο πληγωμένος Ντέιβιντ Λιν να αποσυρθεί από το σινεμά έως το 1984! Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αριστουργήματά του. Δύο βραβεία Όσκαρ.