Τζάνετ Τζάκσον και Κέρμιτ μπήκαν επισήμως στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

Ως πρόσωπα που συνδέθηκαν με την αμερικανική μουσική και την ποπ κουλτούρα, η Τζάνετ Τζάκσον και ο Κέρμιτ, ο πιο σοφιστικέ βάτραχος όλων των εποχών και βασικός πρωταγωνιστής των κοσμαγάπητων Μάπετς μπήκαν στο εθνικό Μητρώο ηχογραφήσεων των ΗΠΑ, στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου έχει ορίσει ότι 25 ηχογραφήσεις, από την πρώτη ηχογράφηση μια αμερικανικής φωνής μέχρι σύγχρονες ποπ επιτυχίες, είναι εθνικοί θησαυροί ήχου που αξίζει να συντηρηθούν.

Το τραγούδι του Κέρμιτ είναι το «The Rainbow Connection» που ερμηνεύει με το μπάντζο του από το The Muppet Movie του 1979 και μαζί με αυτό μπήκαν στη λίστα το «Rhythm Nation 1814» της Τζάνετ Τζάκσον, το «Marlo Thomas & Friends» και το «Free to Be… You and Me» στην απόδοση του Λούις Άρμστρονγκ το 1938 και μια ηχογράφηση του Τόμας Έντισον που μπορεί να είναι η παλαιότερη δυνατότητα αναπαραγωγής μιας αμερικανικής φωνής. Το αρχείο δημιουργήθηκε το 2000 και συγκεντρώνει εγγραφές που είναι «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικές».

Οι υποψηφιότητες ορίζονται μετά από ψηφοφορία του κοινού και το άλμπουμ της Τζάνετ Τζάκσον του 1989, το οποίο περιείχε πέντε κορυφαία σινγκλς, κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στη δημόσια διαδικασία υποψηφιοτήτων.

Το άλμπουμ της Τζάνετ Τζάκσον του 1989, “Rhythm Nation 1814,”, κέρδισε τις περισσότερες ψήφους. Φωτο: Library of Congress

Η παλαιότερη ηχογράφηση είναι του Τόμας Έντισον, που έγινε στο Σαιντ Λούις τον Ιούλιο του 1878, λίγους μήνες μετά την εφεύρεση της μηχανής μαγνητοταινίας. Ηχογραφημένο σε ένα λεπτό χαρτί από αλουμίνιο, πιστεύεται ότι είναι η παλαιότερη ηχογράφηση μιας αμερικανικής φωνής με δυνατότητα αναπαραγωγής και το παλαιότερο έγγραφο που καταγράφει μια μουσική παράσταση. Ανακτήθηκε από επιστήμονες το 2013.

Το μητρώο περιλαμβάνει επίσης χαμένες ποπ επιτυχίες όπως το "Nikolina", ένα τραγούδι του 1917 από τον Hjalmar Peterson, έναν Σουηδό μετανάστη που εγκαταστάθηκε στη Μινεσότα και έγινε εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ Σουηδών-Αμερικανών. Ο Πέτερσον ηχογράφησε το τραγούδι - που αφηγείται «τις κωμικές δυσκολίες του με τον πεθερό του» - τρεις φορές, πουλώντας 100,00 αντίτυπα συνολικά.

Μέχρι τώρα, έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 575 εγγραφές. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, περιλαμβάνει σχεδόν 3 εκατομμύρια αντικείμενα ήχου στη συλλογή της με στόχο να διατηρηθούν και να είναι διαθέσιμα για τις επόμενες γενιές.