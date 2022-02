Τριήμερο φεστιβάλ στη φυλακή που γυρίστηκε η ταινία «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ»

Ανακοινώθηκε το line-up για το Inkcarceration Music & Tattoo Festival 2022, με τους Korn, Evanescence, Disturbed και Breaking Benjamin να είναι headliners.

Το τριήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου στο Αναμορφωτήριο της Πολιτείας του Οχάιο, μια παλιά φυλακή που έγινε διάσημη από την υποψήφια για 7 Όσκαρ ταινία «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ».

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν πολλά διάσημα συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων Lamb of God, Papa Roach, Three Days Grace, Seether, Code Orange, Sleeping With Sirens, Lacuna Coil κ.λπ

Οι Korn και Papa Roach θα εμφανιστούν την πρώτη βραδιά (15 Ιουλίου), οι Breaking Benjamin και Evanescence την επομένη στις 16 Ιουλίου και οι Disturbed και Lamb of God θα κλείσουν το φεστιβάλ στις 17 Ιουλίου.

Ο συνιδρυτής του Φεστιβάλ Daniel Janssen δήλωσε πως «Η έκδοση του 2022 θα είναι, μακράν, η πιο φιλόδοξη χρονιά μας. Η συνεργασία με την ομάδα του Danny Wimmer Presents έχει πραγματικά βελτιώσει όλες τις πτυχές του φεστιβάλ και την εμπειρία των θαυμαστών.

»Βλέποντας τον ενθουσιασμό που συνεχίζει να φέρνει αυτό το γεγονός στην πόλη του Μάνσφιλντ, μαζί με την υποστήριξη των φανς από όλη τη χώρα, όλη αυτή η κίνηση με κάνει τόσο περήφανο που αποκαλώ το Οχάιο, πατρίδα μου».

Ο David Draiman των Disturbed πρόσθεσε πως είναι ενθουσιασμένος «που παίζουμε στους ιστορικούς και ιερούς χώρους του Αναμορφωτηρίου της Πολιτείας του Οχάιο για το πρώτο μας Inkcarceration. Οχάιο, είσαι έτοιμο;»