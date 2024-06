Tony Awards 2024: Η ελληνική θεατρική συμπαραγωγή «Stereophonic» κέρδισε 5 βραβεία- Οι υπόλοιποι νικητές

Η παράσταση "Stereophonic", σε συμπαραγωγή της ελληνικής Faliro House Productions, απέσπασε πέντε βραβεία Tony 2024 και αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Τα βραβεία Tony 2024 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο David H. Koch στο Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ και Tony, Ariana DeBose, επέστρεψε για να παρουσιάσει την απονομή βραβείων για τρίτη φορά.

Η παράσταση "Stereophonic" σε σκηνοθεσία Daniel Aukin, ένα έργο που διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70 για ένα φανταστικό συγκρότημα, ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με πέντε βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου θεατρικού έργου.

Το "The Outsiders", ένα μιούζικαλ σε συμπαραγωγή της Ατζελίνα Τζολί που βασίζεται στο μυθιστόρημα της S.E. Hinton, σημείωσε τέσσερις νίκες. Το "Merrily We Roll Along", με πρωταγωνιστές τους νικητές Tony, Ντάνιελ Ράντκλιφ και Τζόναθαν Γκροφ, κέρδισε επίσης τέσσερα Tonys.

Καλύτερο θεατρικό

“Jaja’s African Hair Braiding”

“Mary Jane”

“Mother Play”

“Prayer for the French Republic”

“Stereophonic” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο μιούζικαλ

“Hell’s Kitchen”

“Illinoise”

“The Outsiders” *ΝΙΚΗΤΗΣ

“Suffs”

“Water for Elephants”

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού έργου

“Appropriate” *ΝΙΚΗΤΗΣ

“An Enemy of the People”

“Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch”

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

“Cabaret at the Kit Kat Club”

“Gutenberg! The Musical!”

“Merrily We Roll Along” *ΝΙΚΗΤΗΣ

“The Who’s Tommy”

Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο θεατρικού έργου

William Jackson Harper, “Uncle Vanya”

Leslie Odom, Jr., “Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch”

Liev Schreiber, “Doubt: A Parable”

Jeremy Strong, “An Enemy of the People” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Michael Stuhlbarg, “Patriots”

Καλύτερη ερμηνεία γυναίκας ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο θεατρικού έργου

Betsy Aidem, “Prayer for the French Republic”

Jessica Lange, “Mother Play”

Rachel McAdams, “Mary Jane”

Sarah Paulson, “Appropriate” *ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Amy Ryan, “Doubt: A Parable”

Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μιούζικαλ

Brody Grant, “The Outsiders”

Jonathan Groff, “Merrily We Roll Along” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Dorian Harewood, “The Notebook”

Brian d’Arcy James, “Days of Wine and Roses”

Eddie Redmayne, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Καλύτερη ερμηνεία γυναίκας ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μιούζικαλ

Eden Espinosa, “Lempicka”

Maleah Joi Moon, “Hell’s Kitchen” *ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kelli O’Hara, “Days of Wine and Roses”

Maryann Plunkett, “The Notebook”

Gayle Rankin, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Καλύτερη ερμηνεία από ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο θεατρικού έργου

Will Brill, “Stereophonic” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Eli Gelb, “Stereophonic”

Jim Parsons, “Mother Play”

Tom Pecinka, “Stereophonic”

Corey Stoll, “Appropriate”

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο θεατρικού έργου

Quincy Tyler Bernstine, “Doubt: A Parable”

Juliana Canfield, “Stereophonic”

Celia Keenan-Bolger, “Mother Play”

Sarah Pidgeon, “Stereophonic”

Kara Young, “Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch” *ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Καλύτερη ερμηνεία από ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μιούζικαλ

Roger Bart, “Back To The Future: The Musical”

Joshua Boone, “The Outsiders”

Brandon Victor Dixon, “Hell’s Kitchen”

Sky Lakota-Lynch, “The Outsiders”

Daniel Radcliffe, “Merrily We Roll Along” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Steven Skybell, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Καλύτερη ερμηνεία από ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μιούζικαλ

Shoshana Bean, “Hell’s Kitchen”

Amber Iman, “Lempicka”

Nikki M. James, “Suffs”

Leslie Rodriguez Kritzer, “Monty Python’s Spamalot”

Kecia Lewis, “Hell’s Kitchen” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Lindsay Mendez, “Merrily We Roll Along”

Bebe Neuwirth, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Καλύτερο βιβλίο μιούζικαλ

“Hell’s Kitchen,” Kristoffer Diaz

“The Notebook,” Bekah Brunstetter

“The Outsiders,” Adam Rapp and Justin Levine

“Suffs,” Shaina Taub *ΝΙΚΗΤΗΣ

“Water for Elephants,” Rick Elice

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική (μουσική ή/και στίχοι) γραμμένη για το θέατρο

“Days of Wine and Roses,” Music & Lyrics: Adam Guettel

“Here Lies Love,” Music: David Byrne and Fatboy Slim, Lyrics: David Byrne

“The Outsiders,” Music & Lyrics: Jamestown Revival (Jonathan Clay and Zach Chance) and Justin Levine

“Stereophonic,” Music & Lyrics: Will Butler

“Suffs,” Music & Lyrics: Shaina Taub *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη σκηνογραφική επιμέλεια θεατρικού έργου

dots, “Appropriate”

dots, “An Enemy of the People”

Derek McLane, “Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch”

David Zinn, “Jaja’s African Hair Braiding”

David Zinn, “Stereophonic” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη σκηνογραφική επιμέλεια μιούζικαλ

AMP featuring Tatiana Kahvegian, “The Outsiders”

Robert Brill and Peter Nigrini, “Hell’s Kitchen”

Takeshi Kata, “Water for Elephants”

David Korins, “Here Lies Love”

Riccardo Hernández and Peter Nigrini, “Lempicka”

Tim Hatley and Finn Ross, “Back To The Future: The Musical”

Tom Scutt, “Cabaret at the Kit Kat Club” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερος σχεδιασμός κοστουμιών θεατρικού έργου

Dede Ayite, “Appropriate”

Dede Ayite, “Jaja’s African Hair Braiding” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Enver Chakartash, “Stereophonic”

Emilio Sosa, “Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch”

David Zinn, “An Enemy of the People”

Καλύτερος σχεδιασμός κοστουμιών μιούζικαλ

Dede Ayite, “Hell’s Kitchen”

Linda Cho, “The Great Gatsby” *ΝΙΚΗΤΗΣ

David Israel Reynoso, “Water for Elephants”

Tom Scutt, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Paul Tazewell, “Suffs”

Καλύτερος σχεδιασμός φωτισμού θεατρικού έργου

Isabella Byrd, “An Enemy of the People”

Amith Chandrashaker, “Prayer for the French Republic”

Jiyoun Chang, “Stereophonic”

Jane Cox, “Appropriate” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Natasha Katz, “Grey House”

Καλύτερος σχεδιασμός φωτισμού μιούζικαλ

Brandon Stirling Baker, “Illinoise”

Isabella Byrd, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Natasha Katz, “Hell’s Kitchen”

Bradley King and David Bengali, “Water for Elephants”

Brian MacDevitt and Hana S. Kim, “The Outsiders” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερος ηχητικός σχεδιασμός θεατρικού έργου

Justin Ellington and Stefania Bulbarella, “Jaja’s African Hair Braiding”

Leah Gelpe, “Mary Jane”

Tom Gibbons, “Grey House”

Bray Poor and Will Pickens, “Appropriate”

Ryan Rumery, “Stereophonic” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερος ηχητικός σχεδιασμός μιούζικαλ

M.L. Dogg and Cody Spencer, “Here Lies Love”

Kai Harada, “Merrily We Roll Along”

Nick Lidster for Autograph, “Cabaret at the Kit Kat Club”

Gareth Owen, “Hell’s Kitchen”

Cody Spencer, “The Outsiders” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη σκηνοθεσία θεατρικού έργου

Daniel Aukin, “Stereophonic” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Anne Kauffman, “Mary Jane”

Kenny Leon, “Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch”

Lila Neugebauer, “Appropriate”

Whitney White, “Jaja’s African Hair Braiding”

Καλύτερη σκηνοθεσία μιούζικαλ

Maria Friedman, “Merrily We Roll Along”

Michael Greif, “Hell’s Kitchen”

Leigh Silverman, “Suffs”

Jessica Stone, “Water for Elephants”

Danya Taymor, “The Outsiders” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη χορογραφία

Annie-B Parson, “Here Lies Love”

Camille A. Brown, “Hell’s Kitchen”

Rick Kuperman and Jeff Kuperman, “The Outsiders”

Justin Peck, “Illinoise” *ΝΙΚΗΤΗΣ

Jesse Robb and Shana Carroll, “Water for Elephants”

Καλύτερες ενορχηστρώσεις

Timo Andres, “Illinoise”

Will Butler and Justin Craig, “Stereophonic”

Justin Levine, Matt Hinkley and Jamestown Revival (Jonathan Clay and Zach Chance), “The Outsiders”

Tom Kitt and Adam Blackstone, “Hell’s Kitchen”

Jonathan Tunick, “Merrily We Roll Along” *ΝΙΚΗΤΗΣ