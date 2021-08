Τα αδέρφια του Μάικλ Τζάκσον μπορεί να κυκλοφορήσουν νέο υλικό του τραγουδιστή

Ακυκλοφόρητη δουλειά του Μάικλ Τζάκσον προσπαθούν να ηχογραφήσουν τα αδέρφια του πάλαι ποτέ ειδώλου της ποπ μουσικής.

Σε συνέντευξή του στη Sun, ο αδερφός του Τζάκσον, Τίτο, είπε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή μουσική που δεν έχει κυκλοφορήσει, αποκαλύπτοντας ότι ο αδερφός του άφησε πολύ υλικό.

«Θα ήταν πολύ ευχάριστο να βρεθούμε ξανά σε έναν δίσκο με τον Μάικλ. Θα ήμασταν πρόθυμοι να δοκιμάσουμε οτιδήποτε μπορεί να γίνει και να δούμε τι θα συμβεί», είπε στη The Sun.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τίτο είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την πρώτη στούντιο κυκλοφορία των The Jacksons από το 1989.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, στις 25 Ιουνίου του 2009, έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ. Το «Michael» το 2010 και το «Xscape» το 2014.

Τα φωνητικά του τραγουδιστή έχουν συμπεριληφθεί επίσης σε σινγκλ των Drake και Lenny Kravitz, μεταξύ άλλων, μετά το θάνατό του.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το άλμπουμ του Τζάκσον «Thriller» έγινε για 34η φορά πλατινένιο στις ΗΠΑ και παραμένει το δεύτερο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις.

Επίσης, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι οι Duran Duran, που μεσουρανούσαν επίσης τη δεκαετία του 80, είχαν απορρίψει πρόταση συνεργασίας με τον Τζάκσον τότε.

«Πηγαίνουμε σπίτι μετά από μια περιοδεία - πρέπει να ήταν το 1983, νομίζω. Γυρνάω σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο και η μαμά μου, μού λέει πως είναι κάποιος στο τηλέφωνό, που λέει ότι όνομά του είναι Μάικλ Τζάκσον», είπε ο κιμπορντίστας των Duran Duran, Nick Rhodes, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο What Happens Live With Andy Cohen.

«Πάω στην μπάντα και τους λέω ότι το προηγούμενο βράδυ μου είχε τηλεφωνήσει ο Μάικλ Τζάκσον. Μήπως θέλετε να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί του; Και η απάντηση όλων ήταν "Μπα"» είπε.

Με πληροφορίες του Independant/NME