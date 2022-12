Σταν Λι: Η Disney κυκλοφόρησε το teaser trailer του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της Marvel

Η Disney επιβεβαίωσε ότι του χρόνου θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της Marvel, Σταν Λι.

Ανακοινώνοντας το ντοκιμαντέρ που τιμά τα 100α γενέθλια του δημιουργού, η Marvel Entertainment έγραψε σε ανάρτησή της: «100 χρόνια όνειρα. 100 χρόνια δημιουργίας. 100 χρόνια Σταν Λι».

Στο teaser τρέιλερ που κυκλοφόρησε η Disney προβάλλονται οι καμέο εμφανίσεις του από διάφορες ταινίες της Marvel.

Ο Lee βοήθησε στη δημιουργία αρκετών υπερήρωων της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Nick Fury και The Avengers.

Ο δημιουργός πέθανε τον Νοέμβριο του 2018 σε ηλικία 95 ετών.

Παράλληλα με τα νέα του ντοκιμαντέρ, η Disney επιβεβαίωσε επίσης ότι αυτός ο μήνας είναι μήνας γιορτής για τη ζωή του Σταν Λι, καθώς σαν χθες, 28 Δεκεμβρίου του 1922 γεννήθηκε.