Σπάνιοι πίνακες του Τόλκιν ζωντανεύουν τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Μέσα στα μυθιστορήματα φαντασίας του, ο Βρετανός συγγραφέας J.R.R. Tolkien συνδύασε την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση στις γλώσσες και την αγάπη του για την αφήγηση για να δημιουργήσει τη Μέση Γη, μια φανταστική ήπειρο που κατοικείται από μάγους, ξωτικά, ορκ, δράκους, χόμπιτ, ομιλούντα δένδρα και άλλα μυθικά πλάσματα.

Ωστόσο, η Μέση Γη δεν ζούσε μονάχα μέσα στο κεφάλι του Tolkien: Ο συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν επίσης ένας ικανός καλλιτέχνης που σχεδίαζε, ζωγράφιζε και χαρτογραφούσε τους κόσμους που φανταζόταν όσο έγραφε για αυτούς. Πολλές από τις αυθεντικές εικονογραφήσεις στο Χόμπιτ είχαν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Tolkien.

Το κοινό μπορεί πλέον να δει μια επιλογή από σπάνια έργα του Tolkien για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δωρεάν μέσω της προσφάτως αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του Tolkien Estate, σύμφωνα με πληροφορίες της Sarah Cascone για το Artnet. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, που έκανε το ντεμπούτο της τον περασμένο μήνα, επιτρέπει επίσης στους θεατές να εξερευνήσουν αρχεία, εικόνες και ηχητικά κλιπ σχετικά με την προσωπική ζωή του Tolkien και τις λιγότερο γνωστές δουλειές του ως χαρτογράφου, καλλιγράφου και καλλιτέχνη.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δώδεκα προηγουμένως αδημοσίευτα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ζωγραφικών πινάκων του Tolkien με λουλούδια και εξωτικά πουλιά, ένα προσχέδιο του χειρόγραφου The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm’s Son (1953) και φωτογραφίες του συγγραφέα και της οικογένειάς του.

Μία από τις πρωτότυπες εικονογραφήσεις του J.R.R. Tolkien για το «The Hobbit: Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves», Ιούλιος 1937. Ευγενική παραχώρηση του Tolkien Estate / © The Tolkien Estate Limited