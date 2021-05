Σερ Ντέιβιντ Ατζέι: Ο Ομπάμα και ο Μπόνο εκθειάζουν τον νικητή του βραβείου αρχιτεκτονικής RIBΑ 2021

Το πιο περίβλεπτο βραβείο αρχιτεκτονικής, το RIBA Royal Gold Medal, απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε ένα μαύρο αρχιτέκτονα.

Έτσι, μετά την περσινή βράβευση, του πρώτου ζεύγους γυναικών αρχιτεκτόνων, της Yvonne Farrell και Shelley McNamara των Grafton Architects, ήρθε η σειρά του σερ David Adjaye, ενός αρχιτέκτονα, που το έργο του έχει αποσπάσει επαίνους και τη διεθνή προσοχή, να κρατήσει στα χέρια του το χρυσό μετάλλιο για το 2021.

Στην απονομή, που έγινε διαδικτυακά, ο Μπαράκ Ομπάμα που χαρακτήρισε το έργο του αρχιτέκτονα ιδιοφυές, καθαρό και απλό και ο Μπόνο των U2 δήλωσαν ότι ο αρχιτέκτονας δημιουργεί χώρους «σε αντίθεση με οποιουσδήποτε άλλους έχει δει κάποιος ποτέ σε όλο τον κόσμο».

Ο Πρόεδρος της Γκάνα Νάνα Αφούκο-Άντο, ο πρώην Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Τάμπο Μπέκι και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ρουάντα Πολ Καγκάμε μίλησαν για τον Ατζέι με τα πιο θερμά λόγια δηλώντας υπερήφανοι που τον γνωρίζουν.

Ο Ομπάμα μίλησε για το Smithsonian National Museum of African American History and Culture που σχεδιάστηκε από τον Ατζέι το 2016, στην Ουάσιγκτον και τη συγκίνηση που ένιωσε όταν για πρώτη φορά πέρασε την πόρτα του κτιρίου κι είχε την ευκαιρία να νιώσει πόσο βοήθησε ο Βρετανός αρχιτέκτονας από την Γκάνα μια ανάγνωση της Αμερικανικής Ιστορίας. Ο Μπόνο έχει συνεργαστεί με τον Ατζέι στο φιλανθρωπικό του έργο Red Project, με τον αρχιτέκτονα να ενισχύει την προσπάθειά του για την αγορά αντιρετροϊκών φαρμάκων.

Ο Ατζέι που έχει γραφεία στο Λονδίνο, την Άκρα και τη Νέα Υόρκη παρέλαβε το μετάλλιο που απονέμεται σε αναγνώριση αυτών που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην «πρόοδο της αρχιτεκτονικής».

«Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να πω ότι αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που αυτός ο σεβάσμιος βρετανικός θεσμός, η RIBA, που είναι άνω των 170 ετών, για πρώτη φορά αναγνωρίζει έναν συνάδελφο Αφρικανό ως εξαιρετικό αρχιτέκτονα. Είμαστε πολύ περήφανοι » είπε ο Μπέκι.

he Smithsonian National Museum of African American History and Culture | Courtesy Adjaye Architects