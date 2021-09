Σάρωσε το Netflix στα βραβεία του φετινού φεστιβάλ Βενετίας– Δείτε τη λίστα

Στη σχεδόν άδεια Sala Grande του Lido, λόγω των αυστηρών μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό, δόθηκαν πριν λίγη ώρα τα βραβεία του φεστιβάλ Βενετίας, μιας διοργάνωσης που είχε στο πρόγραμμά της μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. O πρόεδρος Μπονγκ Τζουν-Χο ανακοίνωσε χαμογελαστός τα βραβεία της φετινής Μόστρας. Νικητής θα λέγαμε ότι χρίστηκε το Netflix, οι ταινίες του οποίου έφυγαν με 4 βραβεία από τo διαγωνιστικό πρόγραμμα.



Το βραβείο Μαρσέλο Μαστρογιάνι για τον καλύτερο νέο ηθοποιό πήγε στον Φιλίπο Σκότι, πρωταγωνιστή της νέας, ημιαυτοβιογραφικής ταινίας του Πάολο Σορεντίνο Hand of God, που θα δούμε στο Netflix.

Ο Φιλίπο Σκότι (Πηγή φωτό ΑP)



To βραβείο καλύτερου σεναρίου πήγε στη Μάγκι Τζίλενχαλ για τη διασκευή της στο βιβλίο της Έλενα Φεράντε η «Ιστορία της Χαμένης Κόρης». Κατασυγκινημένη η Γκίλενχαλ χαιρέτισε την Τζέιν Κάμπιον και δήλωσε ότι όταν διάβαζε το βιβλίο της Φεράντε ένιωθε τα ίδια συναισθήματα, όπως όταν παρακολουθούσε τα Μαθήματα Πιάνου.

H Μάγκι Τζίλενχαλ (Πηγή φωτό AP)



Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής πήγε στο σχεδόν βουβό Il Buco του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο, που κάποιοι έχριζαν ισχυρό outsider για τον Χρυσό Λέοντα πριν την απονομή.



Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού πήγε στην Πενέλοπε Κρουζ για την ερμηνεία της στις έξοχες, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, Παράλληλες Μητέρες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες τον Οκτώβριο. Η Πενέλοπε διάβασε ένα υμνητικό κείμενο για τον Αλμοδόβαρ, υπό τα χειροκροτήματα του συζύγου της, Χαβιέ Μπαρδέμ, που βρισκόταν στο κοινό. Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού πήγε στον Τζον Αρτσίλια για την ταινία On the Job: The Missing 8, o οποίος μέσω zoom δήλωσε δυσαρεστημένος που δεν μπορούσε να είναι εκεί για να φιλήσει το βραβείο του.

Η Πενέλοπε Κρουζ (Πηγή φωτό ΑP)



Το βραβείο Σκηνοθεσίας πήγε στη Τζέιν Κάμπιον για την ταινία The Power of Dog, η οποία πάντως δεν είχε την κριτική υποδοχή που αναμενόταν. Η Κάμπιον ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Νέας Ζηλανδίας που βοήθησαν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια τα γυρίσματα μέσα στην καρδιά της πανδημίας.

Η Τζέιν Κάμπιον (Πηγή φωτό AP)



Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής πήγε στον Πάολο Σορεντίνο για το Hand of God, μια ταινία που πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα να δούμε. Ο πρόεδρος Μπονγκ Τζουν-Χο πρέπει να ήταν μεγάλος οπαδός του έργου, καθώς πριν ανακοινώσει το όνομα της ταινίας, είπε συγχαρητήρια στον ιταλό δημιουργό μέσα στην τρελή χαρά.

Ο Πάολο Σορεντίνο παραλαμβάνει το βραβείο για το Hand of God (Πηγή φωτό ΑP)



Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης του Χρυσού Λέοντα, οι περισσότεροι περίμεναν να ακουστεί το Spencer από τα χείλη του προέδρου. Να, όμως, που η ταινία του Πάμπλο Λαραϊν για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά εφύγε με άδεια χέρια από την απονομή. Ο φετινός Χρυσός Λέοντας δόθηκε στο L’Evenement της Οντρεϊ Ντιγουάν, μια ταινία που πολλοί παραλληλίζουν με το 4 Mήνες, 3 Εβδομάδες, 2 Μέρες του Κριστιάν Μουνγκίου. Βουρκωμένη η δημιουργός του φιλμ ευχαρίστησε την ηθοποιό της Αννα Μαρία Βαρτολομέι, που όπως δήλωσε, δεν είναι απλά η πρωταγωνίστρια του έργου, είναι όλη η ταινία. Το L’Εvenement έχει αγοραστεί από ελληνική εταιρεία διανομής και αναμένεται να προβληθεί κάποια στιγμή μέσα στον χειμώνα.

Η Όντρεϊ Ντιγουάν (Πηγή φωτό ΑP)



Αναλύτικά τα βραβεία:



Golden Lion

L’Evénement, dir: Audrey Diwan



Silver Lion Grand Jury Prize

The Hand Of God, dir: Paolo Sorrentino



Silver Lion, Best Director

Jane Campion, The Power Of The Dog



Volpi Cup Best Actress

Penelope Cruz, Parallel Mothers



Volpi Cup Best Actor

John Arcilla, On The Job: The Missing 8



Best Screenplay

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter



Special Jury Prize

Il Buco, dir: Michelangelo Frammartino



Marcello Mastroianni Award for for Best New Young Actor or Actress

Filippo Scotti, The Hand Of God



HORIZONS



Best Film

Pilgrims, dir: Laurynas Bareisa



Best Director

Eric Gravel, A Plein Temps



Special Jury Prize

El Gran Movimiento, dir: Kiro Russo



Best Actress

Laure Calamy, A Plein Temps



Best Actor

Piseth Chhun, White Building



Best Screenplay

Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes: 107 Mothers



Best Short Film

Los Huesos, dirs: Cristóbal León, Joaquín Cociña



Lion of the Future – Luigi De Laurentiis Award For A Debut Film

Imaculat, dirs: Monica Stan, George Chiper Lillemark



VENICE VR EXPANDED



Grand Jury Prize for Best VR

Goliath: Playing With Reality, dirs: Barry Gene Murphy, May Abdalla



Best VR Experience

Le Bal De Paris De Blanca Li, dir: Blanca Li



Best VR Story

End Of Night, dir: David Adler



HORIZONS EXTRA



Audience Award Armani Beauty

The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic, dir: Teemu Nikki