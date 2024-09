Το Ραντεβού στα Τυφλά, ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Ανίτα Έκμπεργκ από αύριο στους κινηματογράφους

Παρά τον διψήφιο αριθμό νέων ταινιών την προηγούμενη εβδομάδα, ο αριθμός των συνολικών εισιτηρίων μειώθηκε δραματικά.

Οι εταιρείες διανομής, όμως, δεν το βάζουν κάτω. Πάρτε ανάσα και ξεκινάμε.

Το θριλερίζον Woman of the Hour αναδεικνύει μια ταλαντούχα δημιουργό που ακούει στο όνομα Άνα Κέντρικ. Ναι, η πρωταγωνίστρια του Pitch Perfect, του Up in the Air και του A Simple Favor πέρασε πίσω από την κάμερα και μας εξέπληξε ευχάριστα.

Mιλώντας για σκηνοθετικά ντεμπούτα, το Banel e Adama αποτελεί μια αξιόλογη πρόταση για τους φίλους του arthouse σινεμά και συστήνει μια δημιουργό με πολύ κινηματογραφική ματιά, την Σενεγαλέζα Ραμάτα Τουλαγέ-Σι.

Το Sing Sing αποτελεί τον πρώτο σοβαρό «οσκαρισμό» της φθινοπωρινής σεζόν, με τον Κόλμαν Ντομίνγκο να θεωρείται από τους περισσότερους οσκαρικούς αναλυτές «σιγουράκι» για την πεντάδα του Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Το Slow ήταν η επίσημη πρόταση της Λιθουανίας για το περσινό Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Πεντάδα δεν μπήκε, αλλά έδωσε στους απανταχού ασέξουαλ την κινηματογραφική ερωτική ιστορία που δικαιούνται.

Ρομπέν Καμπιγιό και Λατζ Λι απογοήτευσαν με τα Red Island και Les Indesirables αντίστοιχα, τα οποία ψάχνουν το κοινό τους εκτός φεστιβαλικού κυκλώματος.

Το AfrAId κερδίζει άνετα τον τίτλο της χειρότερης ταινίας τρόμου που βρήκε διανομή εδώ και πολύ καιρό, το αγγλόφωνο Sparrow’s Call διαθέτει ελληνική συμμετοχή στο σενάριο και μπροστά από τον φακό, το 10 Lives γουργουρίζει προσπαθώντας να προσελκύσει ανήλικους φίλους των αιλουροειδών, ενώ το Dourgouti Town εκπροσωπεί το ελληνικό ντοκιμαντέρ.

Τέλος, ο Μαστρογιάνι, η Ανίτα Έκμπεργκ και η θρυλική Dolce Vita επιστρέφουν για να κλείσουν τον κύκλο των φετινών θερινών επανεκδόσεων.