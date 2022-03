Προσθετικά πέη για τους σταρς: Ο καλύτερος «ράφτης» του Χόλιγουντ τα σμιλεύει κατά παραγγελία

Τι κρύβεται πίσω από την ξαφνική αύξηση των πεών στον κινηματογράφο; Και σε ποιον απευθύνονται οι σταρ όταν χρειάζονται ένα μεγάλο προσθετικό μέλος; Ο Guardian συνάντησε τον αρχιτεχνίτη που δημιουργεί κατά παραγγελία ψεύτικα πέη για τη μεγάλη οθόνη.

Αν έτυχε να δείτε πρόσφατα κάποια από τις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που κάνουν θραύση, ίσως παρατηρήσατε πως μεγάλα, ψεύτικα πέη κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους, σε σχέση με παλιά - από το animatronic πέος που μιλάει στη σειρά "Pam & Tommy" μέχρι τη γυμνή σκηνή στο μπάνιο με τον Χάρι Γκόλντενμπλατ στο "And Just Like That..." και την «πανσπερμία» στην τελευταία σεζόν του Euphoria.

«Παρότι τα ολόσωμα πλάνα γυναικείου γυμνού υπάρχουν στην οθόνη από την εποχή της πειραματικής ολλανδικής εκπομπής Hoepla του 1967, τα αντίστοιχα τολμηρά, ανδρικά γυμνά έμειναν πίσω αρκετές δεκαετίες», σχολιάζει η Νελ Φρίζελ στην ανάλυσή της για λογαριασμό του Guardian.

Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε περιοριστικούς νόμους που απαγόρευαν τη απεικόνιση ενός πέους σε στύση σε κανάλια εθνικής εμβέλειας. Στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, οι τηλεθεατές είδαν για πρώτη φορά στύση στην τηλεόραση μόλις τον Αύγουστο του 2020, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Εγώ και το πέος μου». Ως τότε το κοινό έπρεπε να συμβιβαστεί μόνο με φευγαλέες σκηνές - ακόμη και μεμονωμένες γυμνές τρίχες- σε σειρές όπως το Πόλεμος και Ειρήνη και το Top Boy.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, τα ψεύτικα πέη πλέον ξεχωρίζουν. «Ακόμα και χαλαρό, το πέος στο And Just Like That ... έμοιαζε με μισή μπαγκέτα, ενώ το πέος που μιλάει στη σειρά Pam & Tommy (εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφία του Tommy Lee, στην οποία ο ντράμερ των Mötley Crüe συνομιλεί με το πέος του) μοίαζει περισσότερο με κάτι από τον στάβλο των Muppet παρά με ένα ρεαλιστικό εξάρτημα.»

Ομιλόν πέος animatronic για τον Σεμπάστιαν Σταν που υποδύθηκε τον Tommy Lee στο "Pam & Tommy"

Ποιοι είναι όμως οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτή την δύσκολη δουλειά; Ως καλλιτέχνης μακιγιάζ και ειδικών εφέ, ο Μάθιου Μανγκλ ασχολείται με τα προσθετικά πέη εδώ και δεκαετίες, έχοντας στο βιογραφικό του μερικές από τις πιο γνωστές δουλειές.

Μπορεί η δεύτερη εργασία του να υπήρξε η εφαρμογή του μακιγιάζ στον Τζόνι Ντεπ, στα καθημερινά γυρίσματα του Edward Scissorhands, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξειδικευτεί στο να φτιάχνει ρεαλιστικά, κινητά ή κωμικά ανδρικά γεννητικά όργανα σε «άπειρα» φιλμ: από το Step Brothers του Will Ferrell μέχρι το Little Britain USA και το Shameless.

«Όταν λαμβάνω ένα email ή ένα τηλεφώνημα από κάποιον παραγωγό ή σκηνοθέτη που μου λέει ότι χρειάζεται ένα πέος» περιγράφει ο Μανγκλ, «οι πρώτες μου ερωτήσεις είναι: φυσικό ή με περιτομή, πόσο μακρύ, πόσο παχύ, πόσο μεγάλοι να είναι οι όρχεις και πόσο μακριές οι τρίχες (...) Πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα!»

Ο Μανγκλ διαθέτει μία σειρά από μαλακά καλούπια για διάφορα πέη, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά μπορεί να φτιάξει και καινούργια καλούπια, κατά παραγγελία, για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, σμιλεύοντας μια εντελώς νέα δομή από πηλό. Το «πακέτο» που αποτελείται από το πέος, τους όρχεις και τις τρίχες μπορεί στη συνέχεια κολληθεί χαμηλά στο στομάχι κάθε ηθοποιού.

Όπως όμως λέει ο Μανγκλ, η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη: «Υπάρχει ένα σημείο στην κορυφή του πέους, όπου βρίσκονται οι ηβικές τρίχες. Σχεδιάζω με αερογράφο τις φλέβες, με διαφορετικά χρώματα για να φαίνεται ρεαλιστικό. Στη συνέχεια, κολλώ από πάνω τις τρίχες. Το κομμάτι στην κορυφή είναι αυτό που προσκολλάται στο δέρμα του ηθοποιού. Αυτό το συγκρατεί στο μπροστινό μέρος. Υπάρχει επίσης ένα κομμάτι ύφασμα που κολλάω στην περιοχή των όρχεων και, στο γύρισμα, το τραβάμε ανάμεσα στους γλουτούς και το στερεώνουμε στο πάνω μέρος των γλουτών. Είναι φτιαγμένο από ένα διάφανο ελαστικό υλικό.

Αν όλα αυτά ακούγονται δύσκολα, θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας πόσο «δένονται» κάποιοι ηθοποιοί με τις προσθήκες τους. «Έφτιαξα το πέος για τον Chris Hemsworth στο Vacation», θυμάται ο Μανγκλ. «Σύμφωνα με κάποιον που δούλευε σε αυτή την ταινία, έβαλαν τη «μονάδα» σε ένα ακρυλικό κουτί και την προσέφεραν στον Κρις στο τέλος. Προφανώς, ήταν τόσο περήφανος γι' αυτό, που το είχε στο μανδύα του, δίπλα στο σφυρί του Θωρ».

Εκτός από το να ταιριάζει με το χρώμα δέρματος του κάθε ηθοποιού, ο Μανκγλ πρέπει να λάβει υπόψη του και την κίνηση. «Οι όρχεις που έφτιαξα για το Step Brothers ήταν αρκετά συγκεκριμένοι», θυμάται, «επειδή τους έβγαλε από το παντελόνι του και τους έτριψε σε ένα κιτ ντραμς». Δεν έβλεπες το κρέας, μόνο δύο λαχανικά. «Έπρεπε να κινούνται σαν ελεύθερα αιωρούμενοι όρχεις και όχι σαν άκαμπτες μπάλες. Αποφάσισα λοιπόν να φτιάξουμε ρεαλιστικούς όρχεις που τους βάλαμε μέσα σε έναν πολύ λεπτό σάκο».

Όσο για το όσχεο; «Με τη σιλικόνη, μπορείς να το κάνεις όσο μαλακό ή σκληρό θέλεις», εξηγεί ο Μανγκλ. «Μερικές φορές, για ένα όσχεο, κάνω πρώτα ένα πιο σκληρό στρώμα και μετά προσθέτω ένα δεύτερο από πάνω για την κίνηση. Έχω μάθει να είμαι χημικός αλλά και καλλιτέχνης. Είμαι ένας μικρός Τζεπέτο στο στούντιό μου».

«Δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ να δημιουργήσω ένα πέος που από σκληρό μαλακώνει. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Ωστόσο, δούλεψα με τον Matt Lucas και τον David Walliams στο Little Britain USA και είχαν ένα σκετς με δύο φιλαράκια που γυμνάζονταν. Έπρεπε να τους σμιλέψουμε ολόκληρα κοστούμια σώματος από λατέξ: μπαίνουν στα αποδυτήρια, ρίχνουν τις πετσέτες τους και έχουν εξαιρετικά μικρά πέη». Για να απεικονίσει αυτά τα μαλακά πέη να σκληραίνουν χρειάστηκε τεχνογνωσία: «Βάζουμε ένα καλώδιο σε κάθε ένα από τα πολύ μικρά πέη. Όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή έπρεπε να τραβήξω αυτό το καλώδιο προς τα πάνω».

Προς το παρόν παρόν δεν του έχουν ζητήσει να φτιάξει πέος που εκσπερματώνει. «Όπως είναι η τηλεόραση, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν πίστευα ότι θα δείχνουν και τόσα πέη!»

Με πληροφορίες από Guardian