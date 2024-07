Πίνακας του Τιτσιάνο βρέθηκε σε πλαστική σακούλα και πωλήθηκε για 17,5 εκατομμύρια λίρες

Πίνακας του Τιτσιάνο που είχε κλαπεί και τελικά βρέθηκε μέσα σε μία πλαστική σακούλα, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 17,6 εκατομμυρίων λιρών από τον οίκο Christie's.

Ο Τιτσιάνο, ζωγράφισε τον πίνακα «Rest On The Flight Into Egypt» όταν ήταν μόλις 20 ετών το 1510 και το έργο περιγράφεται από ειδικούς ως ένα αριστούργημα. Ο πίνακας είχε κλαπεί από το σαλόνι του αρχοντικού Longleat στο Wiltshire το 1995, αλλά βρέθηκε επτά χρόνια μετά χωρίς την κορνίζα του, μέσα σε μια πλαστική σακούλα με προορισμό το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie's, η πώλησή του θέτει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για τον ζωγράφο. Μιλώντας για τον πίνακα, ο Μαρκήσιος του Μπαθ, ο οποίος κληρονόμησε το Longleat όπου βρίσκονταν ο πίνακας, δήλωσε πως έχει μια «εξαιρετική ιστορία». Πριν την πώλησή του, ανέφερε πως «ο πίνακας είναι μοναδικός και αποφασίσαμε να πουλήσουμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο, για να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα σε μια εποχή που η αγορά έργων μοναδικής σπανιότητας είναι πολύ ισχυρή».

Ο πίνακας, ο οποίος απεικονίζει τη Μαρία να κρατά τον Ιησού στην αγκαλιά της, ενώ ο Ιωσήφ την κοιτάζει, έχει πλάτος 60 εκατοστά και είναι ζωγραφισμένος σε ξύλινο πάνελ. Με την πάροδο των ετών είχε αρκετούς «ιδιοκτήτες», συμπεριλαμβανομένου του Αυστριακού αυτοκράτορα Ιωσήφ Β', πριν κρεμαστεί στο παλάτι Belvedere στη Βιέννη και πριν στη συνέχεια τα γαλλικά στρατεύματα τον λεηλατήσουν το 1809 για το Μουσείο του Ναπολέοντα.

Αργότερα ανήκε σε έναν Σκωτσέζο γαιοκτήμονα πριν αγοραστεί από τον τέταρτο μαρκήσιο του Μπαθ το 1878 σε δημοπρασία του Christie's. Αφού εκλάπη το 1995, ανακτήθηκε το 2002 αφού προσφέρθηκε αμοιβή 100.000 λιρών για πληροφορίες. Μιλώντας πριν από τη δημοπρασία, ο Andrew Fletcher, παγκόσμιος επικεφαλής του Τμήματος Old Masters του Christie's, δήλωσε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο έργο του Τιτσιάνο που θα βγει στην αγορά «για πάνω από μια γενιά».

«Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό παράδειγμα της πρωτοποριακής προσέγγισης του καλλιτέχνη τόσο στη χρήση του χρώματος όσο και στην αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής στον φυσικό κόσμο συνέχισε, ενώ κατέληξε τονίζοντας πως το έργο εξασφάλισε την ιδιότητα του Τιτσιάνο ως «ενός από τους μεγαλύτερους ζωγράφους στην ιστορία της δυτικής τέχνης».

Με πληροφορίες από BBC