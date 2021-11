Πέθανε ο καλλιτέχνης του γκράφιτι γνωστός ως Rambo σε ηλικία 44 ετών

Ο Lance De Los Reyes, καλλιτέχνης του γκράφιτι γνωστός ως Rambo, πέθανε σε ηλικία 44 ετών Ο Lance De Los Reyes όπως ήταν το όνομά του, που στη δουλειά του χρησιμοποιούσε συχνά ανάποδα στέμματα ως φόρο τιμής στον Ζαν Μισέλ Μπασκιά, ζωγράφιζε κρυπτικά ποιήματα σε διαφημιστικές πινακίδες και κτίρια σε όλη τη Νέα Υόρκη. Πιο πρόσφατα είχε επικεντρωθεί σε μεγάλης κλίμακας αφηρημένες συνθέσεις ζωγραφικής.

Ο De Los Reyes γεννήθηκε στο Τέξας και σπούδασε στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο. Εργάστηκε με τον Shepard Fairey στη Νότια Καλιφόρνια ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη το 2000. Σε μια δήλωση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Fairey θυμάται ότι αυτός και ο Ράμπο «έκαναν street art νύχτα και μέρα για τρεις ημέρες, κοιμόντουσαν για δύο ώρες και μετά άρχιζαν πάλι».

«Ο Λανς ήταν ο πιο διασκεδαστικός, ατρόμητος και αυθόρμητος συνεργάτης», προσθέτει ο Fairey. «Δυστυχώς, ήταν επίσης απερίσκεπτος. Ήμουν πολύ χαρούμενος που φαινόταν να βρισκόταν σε έναν υγιή δρόμο. Υποθέτω ότι δεν κράτησε».

Ο επιμελητής και έμπορος έργων τέχνης Destinee Ross-Sutton, ο οποίος διοργάνωσε μια ατομική έκθεση του έργου του καλλιτέχνη αυτό το καλοκαίρι, λέει ότι ο De Los Reyes ήταν «ένα πολύ αξιόλογο ον σε μια πολύ σαφή αποστολή, που δεν έκανε τέχνη για χρήματα και έβλεπε τον εαυτό του ως ένας αγγελιοφόρο που προσπαθεί να μας πει κάτι—να μας ανοίξει τα μάτια».

Lance de los Reyes, The Hole NYC

Lance de los Reyes, The Hole NYC

Ο καλλιτέχνης είχε μια μεγάλη έκθεση στο The Hole το 2014, με τίτλο Standing on the Shoulders of Giants, η οποία περιελάμβανε μια σειρά από πίνακες ζωγραφικής σε ακατέργαστο καμβά. Το σόου οργανώθηκε καθώς τα γκράφιτι του ήταν βασισμένα σε κείμενα όπως «Master Your Heart» ή «Julian Schnabel KnowGods JustWork» ήταν πανταχού παρόντα στη Νέα Υόρκη.

Ο Ross-Sutton λέει ότι ο καλλιτέχνης πέθανε στις 6 Νοεμβρίου, αλλά η αιτία και η ώρα του θανάτου δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. «Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες φήμες, αλλά, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονται σε έρευνα», λέει. «Είμαι αηδιασμένος από τον αριθμό των email, των απευθείας μηνυμάτων και των τηλεφωνημάτων που λαμβάνω από ανθρώπους που ήδη θέλουν να αγοράσουν τη δουλειά του».