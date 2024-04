Πέθανε ο επιδραστικός καθηγητής φιλοσοφίας, Ντάνιελ Ντένετ

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 82 ετών, ο Ντάνιελ Ντένετ, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Tufts University,, γνωστός για το έργο του στη φιλοσοφία του νου και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων φιλοσοφικών τομέων.

Ο Ντάνιελ Ντένετ έγραψε εκτενώς για θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία του νου και τη γνωστική επιστήμη, ιδίως τη συνείδηση. Αναγνωρίζεται επίσης ότι συνέβαλε σημαντικά στην έννοια της σκοπιμότητας και στις συζητήσεις σχετικά με την ελεύθερη βούληση. Στο έργο του, ο Ντένετ επικεντρώνεται στην ικανότητα της εξέλιξης να εξηγήσει μερικά από τα χαρακτηριστικά της συνείδησης. Υπερασπίζεται την θεωρία που είναι γνωστή από ορισμένους ως Νευρικός Δαρβινισμός (Neural Darwinism).

Στην καριέρα του έγινε αποδέκτης πολλών βραβείων και διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο Jean Nicod, το βραβείο Mind and Brain και το βραβείο Erasmus. Ήταν επίσης κάτοχος υποτροφίας Fulbright, δύο υποτροφιών Guggenheim και υποτροφίας στο Center for Advanced Study in Behavioral Sciences. Ως ευθέως άθεος, ο καθηγητής Ντένετ ονομάστηκε ένας από τους «Τέσσερις Καβαλάρηδες του Νέου Αθεϊσμού». Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής για τη Σκεπτικιστική Έρευνα, τιμημένος βραβευμένος ανθρωπιστής της Διεθνούς Ακαδημίας Ανθρωπισμού και ανακηρύχθηκε ανθρωπιστής της χρονιάς από την Αμερικανική Οργάνωση Ανθρωπιστών.

Το 2012 του απονεμήθηκε το Βραβείο Erasmus, ένα ετήσιο βραβείο για την εξαιρετική συμβολή του στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την κοινωνία ή κοινωνική επιστήμη, «για την ικανότητά του να μεταφράζει την πολιτιστική σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας σε ένα ευρύ κοινό».

Ο Ντένετ παντρεύτηκε την Σούζαν Μπελ (Susan Bell) το 1962. Ζουσαν στην Μασαχουσέτη, και απέκτησαν ένα γιο, μια κόρη και 4 εγγόνια