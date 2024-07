Πέθανε ο Abdul «Duke» Fakir των θρυλικών «Four Tops»

Ο Abdul «Duke» Fakir, το τελευταίο επιζών μέλος του αγαπημένου συγκροτήματος The Four Tops, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών.

Πέθανε στο σπίτι του στο Ντιτρόιτ από καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα.

Οι Four Tops έγιναν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της εποχής της Motown μετά τη δημιουργία τους στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το συγκρότημα είναι γνωστό για κλασικές επιτυχίες όπως τα Reach Out I'll Be There, Baby I Need Your Loving και I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).

«Οι καρδιές μας είναι βαριές καθώς θρηνούμε την απώλεια ενός πρωτοπόρου, εμβληματικού ανθρώπου και θρύλου της μουσικής, ο οποίος, μέσα από την 70χρονη μουσική του καριέρα, άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών, καθώς συνέχισε να περιοδεύει μέχρι το τέλος του 2023 και αποσύρθηκε επίσημα φέτος», αναφέρει η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. «Ως το τελευταίο εν ζωή ιδρυτικό μέλος του εμβληματικού μουσικού συγκροτήματος The Four Tops, βρίσκουμε παρηγοριά στο ότι η κληρονομιά του Duke θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική του για τις επόμενες γενιές».



Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, ο Fakir, ο Levi Stubbs, ο Renaldo «Obie» Benson και ο Lawrence Payton σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αλλά δεν βρήκαν επιτυχία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Συνέχισαν να παίζουν μαζί ως συγκρότημα μέχρι το θάνατο του Payton το 1997. Οι Benson και Stubbs πέθαναν το 2005 και το 2008, αντίστοιχα. Όταν εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990, ο καλλιτέχνης Stevie Wonder εξήρε τις ικανότητές τους.

«Τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο σε αυτούς - είναι πολύ επαγγελματίες, διασκεδάζουν με αυτό που κάνουν, είναι πολύ τρυφεροί, ήταν πάντα κύριοι», είπε.

Ο Fakir, παιδί Αιθίοπων και Μπαγκλαντέσι μεταναστών, έζησε στο Ντιτρόιτ όλη του τη ζωή και μεγάλωσε σε μια επικίνδυνη γειτονιά εκεί, σύμφωνα με το Associated Press.«Από τη στιγμή που αρχίσαμε να τραγουδάμε, άλλαξε όλη η προοπτική της ζωής μας», δήλωσε ο Fakir σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Detroit News το 2022.

«Απλώς αρχίσαμε να βλέπουμε την ομορφιά της ζωής και να ταξιδεύουμε και να μπορούμε να τραγουδάμε στον κόσμο και να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους». Μιλώντας στην εφημερίδα Detroit Free Press, ο τραγουδιστής Smokey Robinson αναφέρθηκε στο θάνατο του μακροχρόνιου φίλου του.«Αδελφέ μου, πραγματικά λυπάμαι που πρέπει να σε αποχαιρετήσω, αλλά ο Πατέρας σε κάλεσε σπίτι για να ενωθείς ξανά με τον Lawrence, τον Obie και τον Levi και να φτιάξετε περισσότερη από την ουράνια μουσική που φτιάξατε όσο ήσασταν εδώ», είπε ο Robinson.

«Θα μου λείψεις, αδελφέ μου».Το 2022, ο Φακίρ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο I'll Be There:My Life With the Four Tops.Επιβιώνει από τη σύζυγό του, έξι παιδιά, 13 εγγόνια και εννέα δισέγγονα.

Πηγή: BBC