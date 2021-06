Πάνω από 40.000 άνθρωποι πήγαν σινεμά το προηγούμενο τετραήμερο – μια ματιά στο ελληνικό box-office

Επισήμως τα εισιτήρια του περασμένου τετραημέρου ανήλθαν σε 40.643, ανεπισήμως στο νούμερο αυτό προστίθενται άλλα δύο χιλιάδες. Η απουσία έτερου πολιτιστικού ή αθλητικού γεγονότος που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέλεαρ και οι πιο ελκυστικοί τίτλοι έφεραν μια διόλου ευκαταφρόνητη άνοδο από τα 25.000 εισιτήρια του προηγούμενου τετραημέρου, χαμηλότερη, όμως, από εκείνη που περίμενε η αγορά.

Η πληθώρα τίτλων είχε ως αποτέλεσμα εισιτήρια και αίθουσες να μοιραστούν «δημοκρατικά», οπότε καμία νέα ταινία δεν έφτασε τα 9.970 του προηγούμενου τετραημέρου του Nomadland. Με δεδομένη την πιο arthouse ιδιοσυγκρασία του σε σχέση με τον μέσο οσκαρικό νικητή, το Nomadland τα έχει πάει μέχρι στιγμής περίφημα, έχοντας κόψει 34.536 εισιτήρια. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, το Moonlight είχε κλείσει την καριέρα του λίγο κάτω από τα 50.000 εισιτήρια σε εποχές προ πανδημίας.

Στην πρώτη θέση του box-office βρέθηκαν οι μεταγλωττισμένοι Croods με 7.143 εισιτήρια. Αν σε αυτά προσθέσεις τα 4.011 εισιτήρια του Soul, γίνεται εμφανές ότι οι οικογένειες επανέρχονται στα σινεμά. Cruella και A Quiet Place 2 αναδείχθηκαν σχεδόν ισόπαλα, με την ντισνεϊκή (όχι και τόσο) κακιά να αναδεικνύεται νικήτρια στο φώτο φίνις, έχοντας βέβαια να αντιμετωπίσει και την πειρατεία, εν αντιθέσει με το σπιλμπεργκικό σίκουελ του Τζον Κραζίνσκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι του κέντρου έπρεπε να μετακινηθούν αρκετά για να απολαύσουν κάποια από τις δύο ταινίες, ενώ η απουσία των multiplex μάλλον στοίχισε αρκετά. Τα φώτα της προσοχής είναι στραμμένα στο Fast and Furious 9 που βγαίνει στις 17 Ιουνίου και παραδοσιακά κόβει πολλά εισιτήρια, αλλά σε κλειστές αίθουσες.

Στην ελληνική μονομαχία του τετραημέρου σε συνολικό αριθμό εισιτηρίων επικράτησε ο Ράφτης, σε μέσο όρο ανά αίθουσα τα Μήλα. Τέλος, το πείραμα της προβολής των τριών ταινιών του Γουόνγκ Καρ Βάι, που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα του Cinobo από τον Μάρτιο, κινήθηκε χλιαρά, με το Chunking Express να έρχεται πρώτο με 660 εισιτήρια. Λογικό για τον υπογράφοντα, που τη θεωρεί την καλύτερη εκ των τριών, ο Θοδωρής διαφωνεί και προκρίνει το οριακό Fallen Angels. (https://www.lifo.gr/guide/cinema/movies/ekptotoi-aggeloi)

Tην επόμενη εβδομάδα έρχονται άλλες εννέα ταινίες, αναμένουμε η εικόνα της κατανομής των εισιτηρίων να κινηθεί παρεμφερώς, ίσως να υπάρξει και μια μικρή αύξηση στο γενικό σύνολο, με δεδομένη την έξοδο δύο παιδικών ταινιών, του Tom and Jerry και του Raya and the Last Dragon.

Τα εισιτήρια του τετραημέρου αναλυτικά:

1.«Οι Κρουντς 2», 7.143 εισιτήρια σε 25 αίθουσες

2. «Κρουέλα», 5.793 σε 22 αίθουσες

3. «Ένα ήσυχο μέρος 2», 5. 753 σε 25 αίθουσες

4. «Η χώρα των νομάδων», 5.213 σε 22 αίθουσες /Σύνολο: 34.536

5. «Ο ράφτης», 4.616 σε 23 αίθουσες / Σύνολο: 4.616

6. «Soul», 4.011 σε 21 αίθουσες / Σύνολο: 15.671

7. «Μήλα», 2.839 σε 7 αίθουσες

8. «Πρόστιμο», 1.137 σε 9 αίθουσες/ Σύνολο: 8.828

9. «Ανάμεσά» μας, 978 σε 6 αίθουσες

10. «Ένας χρόνος στη Νέα Υόρκη», 899 σε 3 αίθουσες / Σύνολο: 2.697