Οι Social Distortion στο Rockwave Festival 2022

Για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση έρχονται στην Ελλάδα οι Social Distortion αυτό το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Rockwave Festival 2022. Οι Social Distortion μια μπάντα που είναι για χρόνια απωθημένο και κρυφό όνειρο για τους Έλληνες fans τους.

Τα τελευταία 40 χρόνια, οι νονοί του punk από το Orange County της California έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly/punk που πλαισιώνεται με τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness. Ο χαρακτηριστικός φλογερός ήχος απ' τις κιθάρες τους, οι μοναδικές μελωδίες τους και η αξεπέραστη βραχνάδα του Ness είναι στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα από το 1982 μέχρι και σήμερα. Την ίδια διαχρονικότητα διατηρούν και οι ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, απώλειας και άλλων βιωμάτων του Ness.

Οι Social Distortion κατάφεραν να κατακτήσουν αρκετές πρωτιές από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους. Το "Another State of mind" από τον πρώτο τους δίσκο, "Mommy's Little Monster" ήταν ενα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV. Η καταξίωση όμως ήρθε μέσα από το κλασσικό πλέον ομώνυμο τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες Story of my life, Ball & Chain, καθώς και την κλασική διασκευή του Ring of Fire του Johnny Cash.

Φέτος κυκλοφόρησε το "Hard Times and Nursery Rhymes" (που ο Ness επιμελήθηκε την παραγωγή για πρώτη φορά) κατέκτησε την 4η θέση στη λίστα «Top 200» του Billboard, θέση στην οποία κανένα άλλο άλμπουμ τους δεν είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ βρισκόταν στην κορυφή #1 της κατηγορίας «Independent Album» και στη δεύτερη θέση #2 της «Rock/ Alternative Album» κατηγορίας. Περιέχει όλα τα στοιχεία σήμα κατατεθέν των Social D, την χαρακτηριστική τους μίξη από punk, blues, rock 'n roll και country αλλά ταυτόχρονα ξεπερνά τα όρια του γνώριμου ήχου τους.

Μαζί τους την ίδια ημέρα οι Amenra, ένα από τα συναρπαστικότερα συγκροτήματα του ακραίου εναλλακτικού ήχου από τη Δυτική Φλάνδρα.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 44 ευρώ

Τιμή Ταμείου: 50 ευρώ