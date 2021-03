O Weeknd μποϊκοτάρει τα Grammys

Την απόφασή του να μποϊκοτάρει τα Grammys ανακοίνωσε μέσω των New York Times, ο Καναδός τραγουδιστής, Weeknd.

Ο πιο πετυχημένος τραγουδιστής της γενιάς του δεν θα υποβάλλει στο μέλλον τραγούδι, στο αμερικανικό εμβληματικό ετήσιο μουσικό σόου.

Ο σταρ προχώρησε σε αυτή την απόφαση, καθώς όπως ανέφερε, δεν συμπεριέλαβαν στη λίστα των υποψηφιοτήτων το διάσημο χιτ "Blinding Lights", που είναι «καρφωμένο» για 52 εβδομάδες στα top 10 του Billboard Hot 100.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από υπόνοιες και «σκιές» στη διαφάνεια της διαδικασία ψηφοφορίας και για κατηγορίες που αφορούν σε προκαταλήψεις εναντίον μαύρων και γυναικών καλλιτεχνών.

Η κίνηση του τραγουδιστή για μποϊκοτάζ έρχεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του σόου, που είναι προγραμματισμένο να βγει στον αέρα αυτή την Κυριακή.

Οι υποψηφιότητες επιλέγονται από μέλη της Recording Academy, μίας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, η σύνθεση της οποίας αποτελείται από καλλιτέχνες του κλάδου, παραγωγούς, στελέχη και άλλα μέλη.

Ωστόσο, από το 1995, σύμφωνα με το Billboard, τα πιο εμβληματικά βραβεία Grammys - όπως Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year and Album of the Year - επιλέγονται από μία μυστική επιτροπή μέλη της Ακαδημίας.

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται αυτή η διαδικασία, με μαύρους καλλιτέχνες όπως ο The Weeknd και ο Kendrick Lamar να σνομπάρονται από τις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες.

Διεφθαρμένα τα βραβεία

Όταν τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, ο διάσημος τραγουδιστής χαρακτήρισε τα βραβεία διεφθαρμένα και δήλωσε ότι στερούνται διαφάνειας.