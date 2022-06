Ο Peter Murphy ζήτησε συγνώμη για την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη σκηνή του Release Festival

Με μία μακροσκελή ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό ο τραγουδιστής Peter Murphy των Bauhaus απολογήθηκε για την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη σκηνή του Release Athens Festival.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 23:00 το βράδυ όταν τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος ανέβηκαν στη σκηνή. Γρήγορα, διαπιστώθηκε πως υπήρχε πρόβλημα με τον ήχο, με τη φωνή του Peter Murphy να κόβεται συχνά. Ο τραγουδιστής ανέφερε πολλές φορές το πρόβλημα στον ηχολήπτη, ενώ μάλιστα, αναφέρθηκε γι΄ αυτό και στο κοινό που παρακολουθούσε.

To πρόβλημα δεν λύθηκε. Ο Peter Murphy εκνευρίστηκε, καληνύχτισε το κοινό, πέταξε το μικρόφωνο στη σκηνή και αποχωρώντας είπε στον ηχολήπτη της μπάντας «this is your fault», (εσύ φταις γι' αυτό).

Αργότερα απολογήθηκε για την συμπεριφορά του αναρτώντας τους λόγους των τεχνικών προβλημάτων, από τον ίδιο τον ηχολήπτη.

«Ειλικρινά συγνώμη από το αγαπημένο ελληνικό κοινό για την ατυχή τροπή των γεγονότων χθες το βράδυ στο Release Festival στην Αθήνα.

»Λόγω πρωτοφανών συνθηκών που περιλάμβαναν ανυπέρβλητα τεχνικά ζητήματα, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε το σετ μας.

Η ακόλουθη δήλωση είναι από τον πολύ έμπειρο τεχνικό μας στον ήχο, Chris Raughley:

»Τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια του σόου, σύμφωνα με την εμπειρία μου, δεν θα μπορούσαμε να τα προβλέψουμε ή να περιμένουμε.

»Κάθε ασύρματο κανάλι που μας δόθηκε άρχισε να δημιουργεί προβλήματα από την αρχή του σετ. Πρώτο που κατέρρευσε ήταν της κιθάρας. Το διορθώσαμε, γυρίσαμε σε ενσύρματο (κανάλι). Μετά ήταν το βασικό μικρόφωνο. Το αλλάξαμε με το έξτρα που είχαμε. Μετά κατέρρευσε και άλλο ασύρματο κανάλι. Ακολούθησε το έξτρα που είχαμε για τη φωνή, Αυτό σημαίνει 4 ασύρματα κανάλια μέσα σε 5 κομμάτια.

»Δεν έχω δει στην επαγγελματική μου καριέρα ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν όλα ανοιχτά αλλά δεν έδιναν γεμάτο και καλό σήμα. Οι περισσότεροι στο κοινό προφανώς δεν θα μπορούσαν να πουν ότι είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, επειδή κατάφερα να καλύψω τα περισσότερα.

»Όμως και τα 4 ασύρματα κανάλια απέτυχαν επίσης δημιουργώντας πρόβλημα στο συγκρότημα, που δεν μπορούσε να ακούσει τον εαυτό του στη σκηνή. Ελέγξαμε αυτά τα συστήματα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των 2 ημερών που ήμασταν εδώ.

Κάτι πολύ περίεργο συνέβη με το ασύρματο εδώ.

»Θα ήθελα πάρα πολύ να το καταλάβω, αλλά νομίζω ότι αυτό πιθανότατα έχει ξαναγίνει εδώ στην Αθήνα; Κάποιο τοπικό πρόβλημα, που ίσως οφείλεται σε παρεμβολές; Θα μπορούσε επίσης να είναι πρόβλημα τροφοδοσίας, αλλά κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας δεν είχα τη δυνατότητα να ελέγξω τα συστήματα από τη θέση μου. Μήπως οι άλλες προηγούμενες μπάντες άφησαν όλους τους πομπούς ανοιχτούς;

»Αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα αλλά λιγότερο πιθανό (να δείξει) τον ένοχο. Θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ αυτό τις επόμενες μέρες και ίσως έχω περισσότερες απαντήσεις για το γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

»Αλλά προς το παρόν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν καταστροφική αστοχία ασύρματης σύνδεσης και για τον οποιοδήποτε λόγο συνέβη, κατάφερε να κάνει μία αδύνατο να διορθωθεί, συνθήκη λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων.»

Ωστόσο σε σχετική ανακοίνωση που εξέφρασε για το συμβάν η διοργανώτρια εταιρεία αναφέρει ότι δεν φέρει ευθύνη για τα προβλήματα, ενώ παραθέτει ολόκληρο το μήνυμα του ηχολήπτη της μπάντας και όχι τμήματά του, που ανάρτησαν- σύμφωνα με την εταιρεία-ο frontman και η μπάντα στα επίσημα προφίλ τους.

Η ανακοίνωση της εταιρεία ς αναφέρει πως:

«Aπό σεβασμό προς μία τόσο σπουδαία μπάντα όπως οι Bauhaus, θεωρήσαμε σωστότερο να μην τοποθετηθούμε εν θερμώ και να αναμείνουμε για μία επίσημη εξήγηση από μέρους τους για τη χθεσινή προβληματική εμφάνισή τους στο Release Athens 2022.

Αντ’ αυτού, διαβάζοντας την «ανακοίνωση» που βγήκε τόσο στο επίσημο προφίλ της μπάντας όσο και σε εκείνο του Peter Murphy, διαπιστώνουμε πως επιλέχθηκε, για άλλη μία φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εύκολος δρόμος αποποίησης των πραγματικών ευθυνών.

»Η αλήθεια, όμως, είναι πως κανένας τυφώνας, κανένα μαγνητικό πεδίο και κανένα περίεργο φυσικό φαινόμενο δεν αποτέλεσε την αιτία για τα χθεσινά προβλήματα.

»Δυστυχώς, αυτό που τα δημιούργησε ήταν η ανικανότητα ορισμένων από τους τεχνικούς που οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως συνεργάτες τους. Οι συνεχείς αρνητικές, έως οργισμένες, αντιδράσεις από τη μεριά του ίδιου του Peter Murphy κατά τη διάρκεια του show, ξεκάθαρα απευθυνόμενες προς το δικό τους crew, αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα.

»Έχουμε καταγράψει τουλάχιστον 12 τέτοιες μέσα στα λιγότερα από 55 λεπτά που διήρκεσε η εμφάνιση ενός συγκροτήματος, που είχε προπληρωθεί τη συμφωνηθείσα αμοιβή του στο ακέραιο, έχοντας αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση να διαρκέσει το set του όχι λιγότερα από 90 λεπτά. Όμως, με ύβρεις δεν λύνονται τα προβλήματα.

»Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια δεδομένα, τα οποία είναι απλά και αυτονόητα για όσους κάνουμε αυτή τη δουλειά αλλά, όπως είναι λογικό, είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Και βεβαίως αυτό εξηγεί κάποια ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια, προς το φεστιβάλ και τους συντελεστές του.

»Η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει στο σύνολο των καλλιτεχνών τον εξοπλισμό τον οποίο χρειάζονται για να αποδώσουν το 100% του show τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που οι ίδιοι μας έχουν δώσει και που περιγράφονται αναλυτικά στις προϋπάρχουσες συμφωνίες και τα συμβόλαια.

»Λίγο πριν την έναρξη του set και μέχρι τη λήξη του, όλος ο έλεγχος αυτού του εξοπλισμού παραδίδεται στους τεχνικούς του εκάστοτε καλλιτέχνη ή της εκάστοτε μπάντας, μαζί με τα απαραίτητα backup options ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ροή του show. Ήχος (ακόμα και η έντασή του), φώτα, visuals, όλα είναι ευθύνη των συγκεκριμένων συνεργατών των καλλιτεχνών. Και όλα αυτά, εννοείται πως έχουν δοκιμαστεί, ξανά και ξανά, στη διάρκεια των προηγηθέντων sound / line & light checks.

»Η χθεσινή ημέρα, πρώτη του Release Athens 2022, δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Οι τεχνικοί των συγκροτημάτων είχαν τον έλεγχο σε όλα τα σημεία που προαναφέραμε και σε ολόκληρη τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

»Όσον αφορά την εμφάνιση των Bauhaus, από την πλευρά μας – και μετά από ενδελεχή έρευνα που έγινε – μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν προέκυψε ούτε ένα τεχνικό πρόβλημα. Άλλωστε, αν υπήρχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, το πιθανότερο είναι πως δεν θα ξεκινούσε ποτέ το show.

»Αντιθέτως, διαπιστώθηκαν (ακόμα και μέσα από διαλόγους μεταξύ μελών της μπάντας και τεχνικών τους) προβλήματα και κακή συνεννόηση στη δική τους πλευρά, με αποκορύφωμα την αποχώρηση του Peter Murphy από τη σκηνή, λέγοντας τη φράση “it’s your fault”, απευθυνόμενος στον stage ηχολήπτη τους.

»Τη δεδομένη στιγμή, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με συγκεκριμένες αναφορές στο ασύρματο της κιθάρας, του σαξοφώνου, των μικροφώνων του Peter Murphy. Ευτυχώς, για μία φορά, το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε έχει καταγράψει το σύνολο των χειρισμών των τεχνικών τους και έχουν διαγνωστεί τα (πολλά και σοβαρά) λάθη στα οποία υπέπεσαν.

»Επομένως, είμαστε σε θέση να δηλώσουμε με κάθε βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε καμία ανεξήγητη παρεμβολή στο ασύρματο σύστημα όπως, κατά κάποιο τρόπο, υπαινίσσεται ο FOH ηχολήπτης τους. Λανθασμένοι χειρισμοί των τεχνικών του συγκροτήματος υπήρξαν, στο χώρο ευθύνης τους. Χειρισμοί, τους οποίους δεν είχαμε καμία δυνατότητα να επηρεάσουμε, όπως ήδη εξηγήσαμε.

»Πέραν αυτών, είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η “ανακοίνωση” του συγκεκριμένου τεχνικού των Bauhaus, επί της ουσίας δεν εξηγεί τίποτα. Και δεν είναι αναγκαίες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για να το αντιληφθεί κανείς.

»Το πλέον μεμπτό όμως, είναι ότι έχει μεταφερθεί αποσπασματικά, κάτι που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε άριστα, αφού την είχαμε λάβει και εμείς σε email από τον συντάκτη της, για προφανείς όπως θα διαπιστώσετε λόγους.

Τα σημεία που έχουν παραλειφθεί είναι τα εξής δύο, πολύ σημαντικά (τα bold σημεία) :

»Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλη την καλοσύνη και τις επιπλέον προσπάθειες για να κάνουμε τη διαμονή και την εμπειρία μας στην Αθήνα ξεχωριστή. Έχω πάει σε όλο τον κόσμο και το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό και όλοι θα πρέπει να είστε περήφανοι για όλη την ομάδα σας καθώς είναι πραγματικά ξεχωριστό αυτό που κάνετε εδώ. Αυτό να λέγεται. Πρέπει (όμως) να αναφέρω προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της συναυλίας που, από την εμπειρία μου, δεν θα μπορούσα να τα προβλέψω ή να τα αναμένω(....).

Καταλήγει δε ο τεχνικός - κάτι που παραλείπεται στις ανακοινώσεις της μπάντας και του frontman- λέγοντας πως «Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ αυτό τις επόμενες μέρες, ίσως έχω απαντήσεις για το γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

»Αλλά για την ώρα...Δεν κατηγορώ κανέναν. Ειδικά όχι όλους εσάς. Το αντίθετο μάλιστα. Εκτιμώ τις προσπάθειές σας και όλα όσα έχετε κάνει. Μακάρι να ήταν πιο επιτυχημένο (το σόου), αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν θα πηγαίνουν όλα τέλεια κάθε φορά.»

Τέλος το Release Athens «επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.