Ο Μαουρίτσιο Κατελάν φωτογράφισε το Succession, το Game of Thrones του 21ου αιώνα

Η είδηση για τους θεατές που έχουν πάθει εμμονή με το Succession είναι φυσικά η έναρξη του πολυαναμενόμενου τρίτου κύκλου της σειράς.

Το τρέιλερ που δείχνει την οικογένεια των πολυεκατομμυριούχων Ρόι στην πλήρη απογύμνωσή τους, σε πλήρη ηθική κατάπτωση, με απαστράπτουσα την σκληρότητα, ενοχλητικά προκλητική την απουσία κάθε αισθήματος και τη μεγάλη οικογενειακή τους μάχη να κορυφώνεται, κάνει το Game of Thrones να ωχριά.

Η φωτογράφιση του τρίτου κύκλου για το New York Magazine είναι αποκαλυπτική. Την υπογράφουν ο σούπερ σταρ της τέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν και ο Πιερ Πάολο Φεράρι και στο teaser φωτογραφίζουν την οικογένεια και τον στενό της κύκλο σε κατακόκκινο φόντο, αποκαμωμένους μετά από μια αιματηρή σύγκρουση με όλα γύρω τους, αγάλματα, βενετσιάνικους καθρέφτες, έπιπλα, έργα τέχνης, όλα κομμάτια.

Οι πρωταγωνιστές του τρίτου κύκλου του Succession | Photo: Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari for New York Magazine