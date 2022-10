Ο Χάρισον Φορντ στον κόσμο της Marvel- Πληροφορίες ότι θα είναι ο νέος Στρατηγός Ross

O Χάρισον Φορντ μπαίνει στον κόσμο της Marvel και αν επαληθευτούν οι φήμες θα κάνει το ντεμπούτο του στο Captain America: New World Order.

Ένας από τους παλαιότερους χαρακτήρες στο διαρκώς αναπτυσσόμενο σύμπαν των Marvel Studios έχει αφεθεί στην άκρη από τον θάνατο του Γουίλιαμ Χαρτ τον Μάρτιο του 2022.

Ο Χαρτ ο οποίος υποδύθηκε τον στρατηγό Thaddeus "Thunderbolt" Ross από το The Incredible Hulk, έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο Black Widow το 2021.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο φήμες ότι το είδωλο του Star Wars, ο Φορντ, είχε βλέψεις να ενταχθεί στο MCU, ειδικά για να αναλάβει ως νέος Ross.

Σύμφωνα με της φήμες, η επερχόμενη ταινία των Thunderbolts θα περιλαμβάνει τον Φορντ στον νέο του ρόλο ως Ross, καθώς ο χαρακτήρας είναι ένα κρίσιμο μέλος της ομάδας στα κόμικς.

Ο Φορντ λέγεται ότι ήταν η «κορυφαία επιλογή» των Marvel Studios και μόλις λίγες εβδομάδες πριν η Marvel Studios είχε ανακοινώσει τη σειρά Thunderbolts στην έκθεση D23 Expo.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, ο Jeff Sneider στο The Hot Mic With John Rocha and Jeff Sneider Podcast κοινοποίησε ότι η Marvel Studios υποτίθεται ότι έχει κλειδώσει τον Φορντ για τον ρόλο.

Η Marvel Studios μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες του screenrant