Ο Γκέρχαρντ Ρίχτερ δωρίζει στη Γερμανία τους εμβληματικούς και αμφιλεγόμενους πίνακες «Μπιρκενάου»

«Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να πουλήσω τους πίνακες Μπιρκενάου και δεν θα ήθελα να τους πουλήσω». Αυτή ήταν η δήλωση του Γκέρχαρντ Ρίχτερ, του γίγαντα της μεταπολεμικής τέχνης, του 89χρονου Γερμανού εικαστικού που έχει διαθέσει 127 έργα και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο υπό κατασκευή «Μουσείο του 20ού αιώνα» στο Kulturforum, ένα πολυαναμενόμενο έργο των Herzog & de Meuron στο Βερολίνο.

Όταν ολοκληρωθεί το μουσείο, το 2023, η σειρά των τεσσάρων έργων του, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων από το 2014, όταν εκτέθηκε για πρώτη φορά, θα τοποθετηθεί μόνιμα στην κεντρική του αίθουσα.

Ο Ρίχτερ που θέλει να υπαγορεύσει στους μεταγενέστερους τι πρέπει να εμφανίζεται ως το έγκυρο έργο του, δεν έδωσε δουλειές του από τις δεκαετίες '60-'80, γιατί δεν τον αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση το «Motorboot» από το 1965.

Gerhard Richter 2021 / Birkenau [937-1] / left | Birkenau [937-2] / right; 2014; Oil on canvas; 260 x 200 cm each. GERHARD RICHTER KUNSTSTIFTUNG