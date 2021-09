Το ντοκιμαντέρ για τους A-ha έρχεται στις Νύχτες Πρεμιέρας

Ένα από τα αγαπημένα τμήματα του φεστιβάλ είναι εκείνο του Μουσικού Ντοκιμαντέρ. Στο πλαίσιο αυτού του τμήματος θα προβληθεί μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς για τους μουσικόφιλους, το ντοκιμαντέρ a-ha: The Movie, που προβλήθηκε στο περασμένο φεστιβάλ της Τραιμπέκα.

Μέσα από αυτό θα δούμε την απίθανη πορεία τριών εφήβων από ένα χωριουδάκι της Νορβηγίας, του Magne Furuholmen (πλήκτρα), του Morten Harket (φωνητικά) και του Pål Waktaar-Savoy (κιθάρα), οι οποίοι ακούγοντας μανιωδώς Queen και Velvet Underground έφτιαξαν ένα συγκρότημα, αποφάσισαν να μετακομίσουν στη Μεγάλη Βρετανία για να γίνουν διεθνείς σταρ και βρέθηκαν τελικά στην εμπροσθοφυλακή της synth-pop σκηνής.

Από το Take on Me, το απίθανο βιντεοκλίπ του οποίου έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο views στο youtube, και το The Shine always shines on TV, μέχρι λιγότερο γνωστά διαμαντάκια σαν το Early Morning και το Slender Frame, οι a-ha έχουν ελκυστικό ρεπερτόριο, είχαν και την τιμή να ανοίξουν μουσικά μια περιπέτεια του 007, το The Living Daylights, τραγουδώντας το ομώνυμο άσμα. Η δισκογραφική τους πορεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δυστυχώς χωρίς την έμπνευση του παρελθόντος.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ, εκτός από καταγραφή της πορείας τους, θα παρακολουθήσουμε και τις τριβές που προκάλεσε η διασημότητα στις σχέσεις μεταξύ τους. Να σημειωθεί ότι στις συναυλίες τους πηγαίνουν πλέον με διαφορετικά αυτοκίνητα, προετοιμάζονται σε ξεχωριστά καμαρίνια και βρίσκονται μεταξύ τους μόνο επί σκηνής.

Ειλικρινά, δεν βλέπουμε την ώρα να σιγοτραγουδήσουμε «take on me» σε μια αίθουσα του φεστιβάλ.

Το 27o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου σε θερινές αλλά και κλειστές αίθουσες, καθώς και online.

Περισσότερες πληροφορίες στο aiff.gr.