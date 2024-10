Ντέμι Μουρ, Ντάφι Ντακ και μαύροι σκύλοι από αύριο στους κινηματογράφους

Το πολυσυζητημένο Substance ξεχωρίζει από τον διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό νέων κυκλοφοριών αυτής της εβδομάδας.

Η ταινία της Κοραλί Φαρζά επιστρατεύει σκωπτικό τόνο και καταγράφει γλαφυρά το γυναικείο σώμα σε μεγάλο της μέρος, μόνο για να «φτύσει» στα μούτρα των θεατών ό,τι πίστευαν πως βλέπουν, σε μια απολαυστικά αποκρουστική τρίτη πράξη για την οποία καλό θα ήταν να μην έχετε διαβάσει τίποτα.

To Crossing, η νέα ταινία του Λεβάν Ακίν (And then we Danced), φέρνει μια γυναίκα μέσης ηλικίας στην Κωνσταντινούπολη σε αναζήτηση της αποξενωμένης τρανς ανιψιάς της και μάς κερδίζει με τη ζεστασιά του, όπως και το κινεζικό Black Dog, όπου ένας άντρας βρίσκει στήριγμα στον σκύλο του τίτλου σε μια μεταβατική εποχή για τον ίδιο αλλά και για τον τόπο του.

To «Crossing» φέρνει μια γυναίκα μέσης ηλικίας στην Κωνσταντινούπολη σε αναζήτηση της αποξενωμένης τρανς ανιψιάς της.

Όσοι δεν στραφούν στο Substance για να γιορτάσουν το Halloween στις αίθουσες, μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο σιωπηρό σασπένς του Azrael ή σε εκείνο το Cellar Door – με προσοχή το τελευταίο, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική προβολή.

Το τουρκικό δικαστικό δράμα Hesitation Wound στηρίζεται στην πρωταγωνιστική ερμηνεία της Τουλίν Οζέν, ενώ το Canary Black στην action στόφα της Κέιτ Μπέκινσεϊλ – προφανώς απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό.

Τέλος, για τα μικρότερα παιδιά υπάρχει ο ανέλπιστα καλός slapstick χαβαλές του The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie και το Οzi: The Voice of the Forest, μια συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Γαλλίας.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου όλες οι ταινίες σε όλες τις αίθουσες κοστίζουν 2 ευρώ, στο πλαίσιο της Γιορτής του Σινεμά.