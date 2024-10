Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Τροχονόμοι έκοψαν κλήσεις σε οχήματα εν μέσω γυρίσματος της νέας του ταινίας

Με επεισοδιακό τρόπο διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, αφού τροχονόμοι έκοβαν κλήσεις στα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για το γύρισμα.

Τα γυρίσματα γίνονταν στο Χάντμπριτζ στο Τσέστερ για την ταινία Anemone, που συνυπογράφουν ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο 26χρονος γιος του Ρόναν.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από περαστικούς έδειχναν τους τροχονόμους του Cheshire West And Chester Council να κόβουν κλήσεις σε οχήματα της δεκαετίας του 1980 που είχαν σταθμεύσει σε διπλές κίτρινες γραμμές κατά μήκος της οδού Overleigh - και ήταν μέρος του γυρίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ωστόσο, οι αρχές της περιοχής είχαν αρνηθεί να δόσουν άδεια για τα γυρίσματα της ταινίας.

Ο Ντέι Λιούις, 67 ετών, και ο 65χρονς συμπρωταγωνιστής του, Σον Μπιν, φέρονται να εθεάθησαν στη βορειοδυτική Αγγλία τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης τοποθεσίας στο Γουόρινγκτον.

Δεν είναι γνωστό εάν οι δύο τους βρισκόταν στο Χαντμπριτζ όταν συνέβη το περιστατικό με τους τροχονόμους.

Ο σύμβουλος της περιφέρειας Ματ Κάρτερ, ανάρτησε στην τοπική ομάδα Handbridge Life στο Facebook λέγοντας ότι είχε μιλήσει στο συμβούλιο για το γύρισμα και του είπαν ότι το τμήμα αυτοκινητοδρόμων της αρχής δεν το είχε εγκρίνει.

Ο Κάρτερ είπε επίσης ότι του είπαν ότι δεν είχε εγκριθεί η αίτηση για πλήρες κλείσιμο του δρόμου.

Η ταινία Anemone είναι παραγωγής της Focus Features και σηματοδοτεί την επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λούις από τότε που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2017 μετά το The Phantom Thread.

Έχει κερδίσει περισσότερα Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου από κάθε άλλον ερμηνευτή, λαμβάνοντας Όσκαρ για το My Left Foot, There Will Be Blood και Lincoln.

Η Focus Features περιέγραψε την Anemone ως μια ταινία που εξερευνά «τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ πατέρων, γιων και αδελφών και τη δυναμική των οικογενειακών δεσμών».

Με πληροφορίες από BBC