Το μυστήριο με τον μυθικό ηγεμόνα του Κάμελοτ και την «πέτρα του Αρθούρου»

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η Πέτρα του Αρθούρου, ένας τάφος ηλικίας περίπου 5.000 ετών στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, διαθέτει δεσμούς με τον βασιλιά Αρθούρο, τον μυθικό ηγέτη του Κάμελοτ. Ένας θρύλος υποστηρίζει ότι ο Αρθούρος βρήκε ένα βότσαλο στο παπούτσι του ενώ βάδιζε προς τη μάχη και το πέταξε στην άκρη, οπότε αυτό μεγάλωσε σε μέγεθος από "υπερηφάνεια που τον άγγιξε αυτός". Μια άλλη ιστορία υποστηρίζει ότι ο Αρθούρος συγκρούστηκε με έναν γίγαντα του οποίου οι αγκώνες άφησαν τεράστια αποτυπώματα στη γη όταν έπεσε στη μάχη.

Πέρα από τους μύθους, ο νεολιθικός τάφος- μυστήριο έχει από καιρό προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους ειδικούς και στο κοινό. Τώρα, αναφέρει η εφημερίδα Hereford Times, η πρώτη ανασκαφή του χώρου είναι έτοιμη να ρίξει φως στην αινιγματική ιστορία του.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και την English Heritage, τη φιλανθρωπική οργάνωση που φροντίζει το μνημείο, δε θα φέρουν στο φως τα λείψανα του θρυλικού βασιλιά. Ελπίζουν όμως να βρουν ίχνη των πραγματικών νεολιθικών Βρετανών που έχτισαν και χρησιμοποίησαν τον θαλαμοειδή τάφο. Αν και αρχικά οι αρχαιολόγοι αναγνώρισαν ότι η Πέτρα του Αρθούρου αποτελούσε μέρος ενός σφηνοειδούς πέτρινου λιθόστρωτου, όπως εκείνα που βρέθηκαν στη Νότια Ουαλία και στα Cotswolds, οι πρόσφατες ανασκαφές δείχνουν το αντίθετο. "Είναι ένα μνημείο εντελώς διαφορετικού είδους από αυτό που είχαμε φανταστεί" λέει ο Τζούλιαν Τόμας, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Ο εσωτερικός θάλαμος του τάφου -που αποτελείται από εννέα όρθιες πέτρες γύρω από έναν τεράστιο ακρογωνιαίο λίθο βάρους άνω των 25 τόνων- σώζεται μέχρι σήμερα. Μια προηγούμενη ανασκαφή που διεξήχθη έξω από το μνημείο έδειξε ότι η Πέτρα του Αρθούρου εκτεινόταν σε ένα χωράφι στα νότια και υπέστη δύο διαφορετικές φάσεις κατασκευής.

Στην αρχή, ο τάφος αποτελούνταν από ένα μακρύ, νοτιοδυτικά προσανατολισμένο ανάχωμα που περιβαλλόταν από ξύλινους στύλους. Αφού έπεσε αυτός ο τύμβος, οι νεολιθικοί κάτοικοι της περιοχής ξαναέχτισαν τον χώρο από στύλους, δύο βραχώδεις θαλάμους και μια όρθια πέτρα. Αυτή τη φορά, οι στύλοι είχαν νοτιοανατολική κατεύθυνση.

Πρόσφατες ανασκαφές στη γη νότια της Πέτρας του Άρθουρ υποδηλώνουν ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου νεολιθικού συγκροτήματος. Φωτο: Courtesy of the University of Manchester