Μόντι Νόρμαν: Πέθανε ο συνθέτης της θρυλικής μουσικής των ταινιών Τζέιμς Μποντ

Πέθανε σε ηλικία 94 χρόνων ο Μόντι Νόρμαν, ο πολυγραφότατος συνθέτης και στιχουργός, γνωστός μεταξύ άλλων για το θρυλικό μουσικό θέμα των ταινιών του Τζέιμς Μποντ.

Παιδί εβραίων μεταναστών από τη Λετονία, ο Νόρμαν μεγάλωσε στο Ιστ Εντ του Λονδίνου, όπου η μητέρα του τού αγόρασε την πρώτη του κιθάρα στα 16 του.

Προτού αφοσιωθεί στη μεγάλη οθόνη, ο Νόρμαν συνέθεσε για παραστάσεις του Γουέστ Έντ - όπως τα Expresso Bongo και Irma La Douce.

Το θέμα του Μποντ, που γράφτηκε κατά παραγγελία για την ταινία Dr No του 1962 με τον Σον Κόνερι, χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα σίκουελ του διάσημου ήρωα.

Πώς πείστηκε για τον Μποντ

Ο Νόρμαν, μάλιστα, χρειάστηκε να πειστεί για να γράψει το θέμα του Μποντ, καθώς ήταν απασχολημένος με άλλα δύο θεατρικά πρότζεκτ του.

Πείστηκε όταν ο κινηματογραφικός παραγωγός του Μποντ, Κάμπι Μπρόκολι -που, σημειωτέον, εντυπωσιασμένος από τις θεατρικές συνθέσεις του, ήταν εκείνος που του είχε ζητήσει να κάνει τη μουσική της ταινίας- τού πρότειναν να ταξιδέψει μαζί του, εκείνος και η σύζυγός του, στη Τζαμάικα όπου γίνονταν τα γυρίσματα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

«Λοιπόν, αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για μένα» αστειευόταν ο Μόντι. «Σκεφτόμουν, ακόμη κι αν ο Dr No αποδειχτεί πατάτα, τουλάχιστον κάναμε τη φιγούρα μας με ήλιο, θάλασσα και άμμο».

Ο ίδιος έγραψε μουσική, μεταξύ άλλων, για τις ταινίες The Two Faces of Dr. Jekyll (1960), The Day the Earth Caught Fire (1961), the Bob Hope Eon Productions movie Call Me Bwana (1963), και τη τηλεοπτική σειρά Dickens of London (1976).

Στην πολυποίκιλλη καριέρα του, ο ίδιος τραγούδησε σε μπάντες, ενώ εμφανίστηκε σε πλήθος εκπομπών και σόου.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, ο Νόρμαν πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια.

Με πληροφορίες από BBC