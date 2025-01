Μαρίνα Σάττι, Έντα Γκάμπλερ, πολλές εκθέσεις και παρουσιάσεις δίσκων

ΘΕΑΤΡΟ

Έντα Γκάμπλερ

Ο Δημήτρης Καραντζάς συναντάει την Αγγελική Παπούλια στον ομώνυμο ρόλο και τους σπουδαίους ηθοποιούς Χρήστο Λούλη, Έκτορα Λιάτσο, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Τζωρτζίνα Δαλιάνη και Ιωάννα Δεμερτζίδου σε μια σκληρή παρτίδα ρευστών ισορροπιών. Ένα σπίτι υπό ανακαίνιση, ένα ψυχρός τόπος επιβίωσης που φτάνει στα πιο ακραία όριά του υπό την παιγνιώδη και προκλητική Έντα Γκάμπλερ, που θα τους οδηγήσει όλους στην έξοδο.

17/1-29/3, Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 12 ευρώ

HIV

Φωτ.: Κική Μπόιτση, Καλλιρόη Μπελεβώνη

Ένας θεατρικός μονόλογος της Επίφανι Γκούντμαν, ενός μικρού κοριτσιού που γεννήθηκε στη Νιγηρία, απήχθη και έγινε θύμα trafficking, στη συνέχεια σεξουαλική σκλάβα στις πιάτσες της Ευρώπης και αυτοκτόνησε στην Αθήνα το 2013, δέκα μέρες μετά την προώθηση των προσωπικών της στοιχείων, καθώς και της φωτογραφίας της, στον Τύπο για «να ενημερωθούν οι πελάτες της πως έχει AIDS…». Η Επίφανι Γκούντμαν είναι φανταστικό πρόσωπο, η ιστορία της όμως αληθινή. Βασισμένο στο κείμενο του Θανάση Τριαρίδη.

17/1-14/2, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Παρ. 21:00, είσοδος: 5-12 ευρώ

Γιαγιάδες

Φωτ.: Άγγελος Μπαράι, Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Μετά τον επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων «Κατάματα» στο Φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (2024), ο Γιώργος Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες του επιστρέφουν με μια παράσταση αφιερωμένη στο πιο αγαπημένο και συχνά ξεχασμένο πρόσωπο μιας οικογένειας, τη γιαγιά. Μια παράσταση φτιαγμένη από ιστορίες για γιαγιάδες. Ιστορίες ομορφιάς, ανθρώπων, παράξενων πλασμάτων, νοσταλγίας, απόρριψης, μοναδικότητας, αγάπης, απώλειας, αποδοχής, πόνου, χαράς.

17-19/1, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς

Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν

Φωτ.: Νίκος Κωνσταντόπουλος

Ο Ίψεν, στο μέγιστο αυτό έργο, αναλύει με ποιητικό τρόπο την εξιδανίκευση του χρυσού διαμέσου της αγάπης. Ο Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν έχει κλίση στα οικονομικά και ένα έμφυτο πάθος για το χρήμα. Συναντά τις δεσποινίδες Ρέντχαϊμ, δυο αδελφές – η μεγαλύτερη είναι πλουσιότερη από τη μικρότερη. Ερωτεύεται τη μικρή, που ανταποδίδει τον έρωτά του, όμως η αγάπη για τον χρυσού είναι το κυρίαρχο πάθος του κι έτσι παντρεύεται τη μεγάλη.

17/1-11/5, Θέατρο Εκάτη, Εκάτης 11, πλ. Κυψέλης, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 11-13 ευρώ

Κόκκινες γραμμές ή Λέξεις που κάνουν τζιζ

Η ομάδα Vice Versa εξερευνά φέτος με μια χιουμοριστική αλληγορία όψεις των νέων αφηγήσεων της ξενότητας στον ψηφιακό κόσμο της παγκοσμιοποίησης και της ποπ κουλτούρας. Οι Κόκκινες Γραμμές διερευνούν με πρωτότυπο τρόπο τις νέες αφηγήσεις για την πολιτική ορθότητα, τις έμφυλες ταυτότητες και την κουλτούρας του cancel.

20/1-25/2, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Φιξ, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: 15 ευρώ

Γιατί Όμορφη (Reasons to be pretty)

Το Γιατί Όμορφη (Reasons to be pretty) του Nιλ Λαμπιούτ αποτελεί το πρώτο έργο του συγγραφέα που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ (2008). Η πλοκή του επικεντρώνεται σε τέσσερις νέους ανθρώπους που, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα στην απαιτητική καθημερινότητα, έρχονται αντιμέτωποι με τις σύγχρονες κοινωνικές πιέσεις, τα στεγανά και τα στερεότυπα για την ομορφιά, τον έρωτα, τις σχέσεις.

20/1-20/3, Θέατρο επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, Κολωνός, Δευτ.-Τρ. 21:15

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Apocalypsis (μια ερμηνεία)

O Αθανασιάδης δεν επιζωγραφίζει το σχέδιο του Dürer αλλά χτίζει με το χρώμα πάνω σε αυτό.

Στη νέα ατομική του έκθεση, ο Χρήστος Αθανασιάδης επιχειρεί μια τολμηρή και πρωτότυπη μεταγραφή του εικονογραφικού κόσμου του Dürer. Δανειζόμενος μοτίβα από τις ξυλογραφίες του και αποδομώντας τον γοτθικό διακοσμητισμό που τις χαρακτηρίζει, αναζητά φόρμες που θα δημιουργήσουν μια καινούργια φόρμα. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η «αναδιαμόρφωση»: ο Αθανασιάδης δεν επιζωγραφίζει το σχέδιο του Dürer αλλά χτίζει με το χρώμα πάνω σε αυτό.

16/1-22/2, A.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Χαρακτικές περιπλανήσεις

Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 100 χαρακτικά των τελευταίων δύο δεκαετιών, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει εκτεθεί ξανά.

Ο κόσμος του Γιάννη Στεφανάκι σμίγει το όνειρο με την πραγματικότητα. Είναι σουρεαλιστικός και επισφαλής, με δικές του νόρμες και αρχές. Η έκθεση, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου, περιλαμβάνει πάνω από 100 χαρακτικά των τελευταίων δύο δεκαετιών, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει εκτεθεί ξανά.

16/1-16/2, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00

Ωραίος Καιρός

Η τέχνη, ως γνωστόν, δεν αναπαράγει το ορατό.

Η Ελένη Θεοφυλάκτου ονειρεύεται τον κόσμο. Μοιάζει να ζει όλες τις ζωές, συναρμόζοντάς τες. Ίσως τον ονειρεύεται τη στιγμή ακριβώς που τον βλέπει, αποτυπώνοντας το όνειρο στη ζωγραφική της. Η τέχνη, ως γνωστόν, δεν αναπαράγει το ορατό. Ίσως, λοιπόν, να ήταν/να είναι πάντα έτσι.

16/1-8/2, Alma, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι

Mα

Τα χρωματιστά «τόπια-τοπία» της Κρίκκη είναι πρωτίστως «τοπία καταγωγής».

Στο εικαστικό έργο της Ελένης Κρίκκη τα τόπια γίνονται τοπία, οι κλωστές υφαίνουν τη μνήμη και η γεωγραφία ανάγεται σε κάτι βαθιά προσωπικό που αφορά τη συναισθηματική σχέση και οικειότητα της καλλιτέχνιδας με τον κόσμο του υφάσματος. Τα χρωματιστά «τόπια-τοπία» της Κρίκκη είναι πρωτίστως «τοπία καταγωγής», υπό την έννοια ότι τα έργα της πηγάζουν από την παιδική της ηλικία, κάτι μακρινό και αρχαίο, από τόπους και καταγωγικές μνήμες που φέρουν έντονα το αποτύπωμά τους στη συνείδησή της και κατ’ επέκταση στην πρακτική της.

16/1-16/2, Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναίων Μελίνα, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

Η κοινωνία της Μπέλλας και του Χάρη: Μια φάρμα

Aυτήν τη φορά οι πρωταγωνιστές της Ειρήνης Ηλιοπούλου πατούν στέρεα στη γη και κυκλοφορούν μέσα στο φυσικό περιβάλλον μιας φάρμας σε τόπους φαντασίας.

Νέα έκθεση της Ειρήνης Ηλιοπούλου για το νέο έτος. Όπως μας έχει συνηθίσει η ζωγράφος, από την αισθητική και τη φαντασία κάθε καινούργιας ενότητας έργων της αναδύεται από ένα καινούργιο σύμπαν, εντελώς διαφορετικό από τους προηγούμενους εικαστικούς κόσμους που παρουσίασε στις προηγούμενες είκοσι ατομικές εκθέσεις της, μόνο που αυτήν τη φορά οι πρωταγωνιστές της πατούν στέρεα στη γη και κυκλοφορούν μέσα στο φυσικό περιβάλλον μιας φάρμας σε τόπους φαντασίας.

16/1-8/2, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι

Επαναφορά>72 αιώνες μ.Χ.

Οι πιθηκάνθρωποι του Γιώργου Γεωργιάδη έχουν, πάνω απ’ όλα, ασύγκριτο στυλ.

Οι πιθηκάνθρωποι του Γιώργου Γεωργιάδη έχουν, πάνω απ’ όλα, ασύγκριτο στυλ και ακτινοβόλα vintage γοητεία. Διαθέτουν, όπως και ο ίδιος, αειθαλή σοφία, πηγαίο χιούμορ, καυστικό αυτοσαρκασμό, εγγενή ευγένεια και ακμάζουσα νεότητα. Ποζάρουν με αυταρέσκεια, στολισμένοι με γυαλιά ηλίου και κασκόλ που ανεμίζουν, ζεμένοι με τα ελαφριά σακίδια μιας μελλοντικής ουράνιας εκδρομής.

17/1-7/2, Sianti, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα (πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη), Τρ.- Παρ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-15:00, Σάβ. 10:00-16:00

Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης

Σε ποιο βαθμό τα αντικείμενα τέχνης επηρεάζουν την κατανόηση της πραγματικότητας;

Πώς θα ήταν η καθημερινότητα αν θεωρούσαμε πως οι αισθητικές εμπειρίες ανήκουν στην κατηγορία των βασικών ανθρώπινων αναγκών; Σε ποιο βαθμό τα αντικείμενα τέχνης επηρεάζουν την κατανόηση της πραγματικότητας; Γύρω από αυτή την ερώτηση αναπτύσσεται η εικαστική έκθεση «Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης» σε επιμέλεια Γρηγορίας Βρυττιά.

17/1-8/2, Haus N Athen, στοά Καΐρη 6, 2ος όροφος, Μοναστηράκι, Πέμ.-Σάβ.: 17:30-20:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαρίνα Σάττι

Φωτ.: Bleumode

Αποχαιρετώντας μια χρονιά που σφράγισε μουσικά, καταγράφοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ με ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία, η αγαπημένη hitmaker και performer που δεν διστάζει να επανεφευρίσκει το ύφος της και επανακαθορίζει διαρκώς τα όρια της παράδοσης, συνομιλώντας έτσι με όλες τις σύγχρονες τάσεις, υποδέχεται το 2025 με μια μοναδική τελετή απονομής και ένα live που διατρέχει ένα εθιστικό μουσικό έργο που ισορροπεί εκπληκτικά ανάμεσα σε είδη, από την παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων ως την trap.

18/1, 19:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: 15 ευρώ

Metaman vs Dr. Rave

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Mια παρουσίαση του τρίτου δίσκου «Vs Dr Rave» του Metaman, με όλους τους συμμετέχοντες επί σκηνής, δηλαδή τους Stelios Lalousis, Sci-Fi River, Sandra, Semeli και Monkey King, με guest act τη Molyneaux και after DJ-set από τον Amor Industrial.

17/1, 21:30, Ίλιον Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα, είσοδος: 10-13 ευρώ

Commuter

Οι Commuter παρουσιάζουν live το ντεμπούτο-άλμπουμ τους «Guilt Eraser».

Οι Commuter παρουσιάζουν live το ντεμπούτο-άλμπουμ τους «Guilt Eraser». Special guest θα είναι ο Tony Bluebird. Το άλμπουμ, που έχει λάβει ήδη θερμότατες κριτικές από τον εγχώριο Τύπο, εξερευνά θέματα όπως η επιβίωση σε μια σαπισμένη κοινωνία, ενώ παράλληλα καταπιάνεται με το συναισθηματικό βάρος του χρόνου που περνά όλο και πιο ραγδαία και με την αναζήτηση της ταυτότητάς μας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

18/1, 21:00, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105, είσοδος: 8-12 ευρώ

Orange Blossom

Οι Orange Blossom έχουν μαγέψει τον κόσμο και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η Ελλάδα μάρτυρας αυτού του εξαιρετικού μουσικού φαινομένου.

Οι Orange Blossom έρχονται επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα συγκρότημα που επαναπροσδιορίζει τα όρια των μουσικών ειδών για πάνω από δύο δεκαετίες και δημιουργεί ένα αξέχαστο ταξίδι μέσα από ηχοτοπία που συνδυάζουν τα καλύτερα από την αραβική και τη δυτική μουσική, ηλεκτρισμένα beats και υπνωτιστικές μελωδίες. Οι Orange Blossom έχουν μαγέψει τον κόσμο και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η Ελλάδα μάρτυρας αυτού του εξαιρετικού μουσικού φαινομένου.

18/1, 21:00, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 26 ευρώ

You Don’t Know My Place: Η μουσική του Τζούλιους Ήστμαν

Ένα μουσικό πορτρέτο του πρωτοποριακού Αφροαμερικανού συνθέτη Τζούλιους Ήστμαν.

Το πιανιστικό ντούο P 4 2 των Μπεάτα Πίντσετιτς και Χρήστου Σακελλαρίδη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στην Ελλάδα στον χώρο της σύγχρονης λόγιας μουσικής, παρουσιάζει ένα μουσικό πορτρέτο του πρωτοποριακού Αφροαμερικανού συνθέτη Τζούλιους Ήστμαν. Ο Ήστμαν, πρωτοπόρος μινιμαλιστής συνθέτης και παραγνωρισμένη φωνή της εποχής του, δημιούργησε έργα που αντικατοπτρίζουν σημαντικά κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.

19/1, 19:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Exilium presents Tenebris Hora with Hollen

O Hollen.

Όταν πέφτει το σκοτάδι, η μουσική ξυπνά. H Exilium Events αποκαλύπτει ένα techno ταξίδι στο σκοτάδι και την ακατέργαστη ενέργεια χάρη στους Hollen, Steve Sai, Takis DK και Larry Houston.

18/1, 23:00, Oddity Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 10 ευρώ