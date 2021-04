Μαρία Κάλλας: Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη βασανισμένη ζωή της μέσα από ανέκδοτες επιστολές

Οι ανέκδοτες επιστολές της Μαρία Κάλλας είναι η αφορμή ενός νέου βιβλίου που έγραψε η Lyndsy Spence στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι επώδυνες σχέσεις της σοπράνο με τον άντρα της, τη μητέρα της και τον Αριστοτέλη Ωνάση. Στο «Cast a Diva The Hidden Life of Maria Callas» περιγράφεται η ζωή που δε μπορούσε να έχει, μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή.

Η συγγραφέας παρουσιάζει την Κάλλας, τη μεγαλύτερη ντίβα της όπερας όλων των εποχών με μια απαράμιλλη καριέρα που παραμένει μέχρι σήματα μεγαλύτερη από κάθε άλλης prima donna, μέσα από ένα φεμινιστικό πρίσμα, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο μια αυτοδημιούργητη γυναίκα, που πολεμούσε τον σεξισμό για να ανέβει στην κορυφή, με τη φήμη της να κηλιδώνεται από θρυλικούς θυμούς εντός και εκτός σκηνής και την καριέρα της να επισκιάζεται από τη φλογερή σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, που ράγισε την καρδιά της όταν την εγκατέλειψε για την Τζάκι Κένεντι.

Λίγα είναι γνωστά για τη γυναίκα Κάλλας, γράφει η συγγραφέας, ξεκινώντας την αφήγησή της από τα παιδικά χρόνια της ντίβας μεταξύ της Νέας Υόρκης και της Ελλάδας, τη συναισθηματικά χειριστική μητέρα της και την επιβίωσή της μέσα στο σκληρό χώρο της όπερας όταν εγκατέλειψε την Ελλάδα για να κάνει διεθνή καριέρα.

Η φήμη και τα πλούτη που απέκτησε δεν κατάφεραν να νικήσουν τη μοναξιά της, την απομόνωση τις τελευταίες μέρες της ζωής της που τις πέρασε με το προσωπικό της στο Παρίσι, ακούγοντας τις παλιές ηχογραφήσεις της, εθισμένη στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Η μητέρα της την εκβίαζε, ο Μενεγκίνι, ο τέως σύζυγός της που άφησε για χάρη του Ωνάση, την έκλεβε, και ο Ωνάσης ήταν βίαιος και την εγκατέλειψε. Η μοίρα της μοιάζει ακόμα πιο τραγική από κάθε άλλης γυναίκας. H συγγραφέας λέει: «Μου δόθηκε πρόσβαση σε τρεις τεράστιες συλλογές που κληροδοτήθηκαν σε διάφορα αρχεία το 2019 και, μέχρι τώρα, δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ. Ανάμεσα στα χαρτιά ήταν οι επιστολές της Κάλλας που αποκαλύπτουν τις βαθύτερες σκέψεις της». Οι νέες αποκαλύψεις περιλαμβάνουν την αλήθεια για την οδυνηρή παιδική ηλικία του Κάλλας στην Ευρώπη. «Η Κάλλας μισούσε τη μητέρα της, η οποία εργάστηκε ως πόρνη κατά τη διάρκεια του πολέμου, επειδή προσπάθησε να την εκδώσει στους Ναζί στρατιώτες», δήλωσε η Σπενς.

Αργότερα, η μητέρα της Κάλλας πούλησε ιστορίες στον Τύπο και την εκβίασε για να κλείσει το στόμα της, γράφοντάς της: «Ξέρεις τι κάνουν οι καλλιτέχνες με ταπεινή προέλευση μόλις γίνουν πλούσιοι; Τον πρώτο μήνα ξοδεύουν τα πρώτα τους χρήματα για να κάνουν ένα σπίτι για τους γονείς τους και τους κακομαθαίνουν με πολυτέλειες ... Τι έχεις να πεις, Μαρία;». Ο Κάλλας έλεγε: «Αν πριν από καιρό είχε υπάρξει για μένα πραγματική μητέρα, θα την αγαπούσα».

Ούτε ο πατέρας της ήταν καλύτερος, υποστηρίζει η συγγραφέας: «Της έγραψε ένα γράμμα, προσποιούμενος ότι πέθαινε σε ένα πτωχοκομείο σε μια προσπάθεια να της αποσπάσει χρήματα. Στην πραγματικότητα, είχε μια μικρή αδιαθεσία».

Ο Κάλλας έγραψε: «Έχω βαρεθεί τον εγωισμό και την αδιαφορία των γονιών μου απέναντί μου… Δεν θέλω άλλη σχέση. Ελπίζω να μη με «πιάσουν» οι εφημερίδες. Τότε θα καταραστώ πραγματικά την ώρα που είχα γονείς».

Η συγγραφέας αποκαλύπτει ότι οι επιστολές που σχετίζονται με τον Ωνάση αποκαλύπτουν ότι με τη σωματική του βία απειλούσε τη ζωή της: «Υπάρχουν επίσης ανησυχητικές πληροφορίες από το ημερολόγιο ενός από τους στενούς φίλους της που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Ωνάσης της έδινε ναρκωτικά, κυρίως για σεξουαλικούς λόγους». Γράφοντας στη γραμματέα της, η Κάλλας είπε: «Δεν θα ήθελα ο [Ωνάσης] να μου τηλεφωνήσει και να αρχίσει ξανά να με βασανίζει».

Όσο για τον Μενεγκίνι, τον πρώην σύζυγό της γράφει: «Ο σύζυγός μου με ενοχλεί ακόμα, αφού με λήστευε παίρνοντας περισσότερα από τα μισά χρήματά μου, βάζοντας τα πάντα στο όνομά του από τότε που παντρευτήκαμε… ήμουν ανόητη…που τον εμπιστεύτηκα». Τον περιέγραψε ως «ψείρα», γράφοντας ότι «περνιέται για εκατομμυριούχος ενώ δεν έχει δεκάρα».

Ένα γράμμα αναφέρεται στον τότε πρόεδρο της Μουσικής Σχολής Juilliard στη Νέα Υόρκη, έναν παντρεμένο άντρα, που έστρεψε τη σχολή εναντίον της και την εμπόδισε να συνεχίσει τις σπουδές της, αφού απέρριψε τις προτάσεις του. Έγραψε στον νονό της: «Ο Peter Mennin με ερωτεύτηκε. Λοιπόν, φυσικά, καθώς δεν ανταποκρίθηκα, είναι εναντίον μου».

Το βιβλίο ρίχνει φως και στην περίφημη αντιζηλία της με την σοπράνο Ρενάτα Τεμπάλντι. Η διάσημη «αντιζηλία» πήρε μεγάλη διάσταση περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950 «εμπλέκοντας» τις δύο πριμαντόνες. Η Τεμπάλντι φέρεται να είχε δηλώσει: «Έχω ένα πράγμα που η Κάλλας δεν το έχει: καρδιά». Από την άλλη πλευρά το περιοδικό «Time» δημοσίευσε δήλωση της Κάλλας σύμφωνα με την οποία το να συγκρίνει κανείς την ίδια με την Τεμπάλντι ήταν σαν να συγκρίνει «τη σαμπάνια με το κονιάκ. Οχι, με την κόκα-κόλα». Αργότερα βεβαίως υποστηρίχθηκε πως η ντίβα είχε αρκεστεί μόνο στα περί σαμπάνιας και κονιάκ, ενώ η προσθήκη που αφορούσε το διάσημο αναψυκτικό είχε γίνει από κάποιον άλλον, παριστάμενο στη συνέντευξη. Ωστόσο το περιοδικό «χρέωσε» ολόκληρη τη δήλωση στην ντίβα.

Όμως σε μια επιστολή από αυτές που ήρθαν στο φως η Κάλλας χαρακτηρίζει την Τεμπάλντι άσχημη και πονηρή. Την κατηγορεί ότι έγινε διάσημη μέσω της φήμης να είναι αντίπαλός της, και ότι χρησιμοποίησε την καρδιακή προσβολή της μητέρας για να ακυρώσει την εμφάνισή της στη Μητροπολιτική Όπερα. Η Κάλλας έγραψε: «Η μητέρα της δεν είχε τίποτα... Ούτε καν καρδιακή προσβολή… ίσως η Ρενάτα δεν ένιωσε καλά και δεν ήθελε να κάνει μια θριαμβευτικά φτωχή εμφάνιση..».

Η Κάλλας πέθανε το 1977 σε ηλικία 53 ετών. Το μη δημοσιευμένο υλικό δίνει επίσης νέες πληροφορίες για τα προβλήματα υγείας της, τα οποία επηρέασαν τις παραστάσεις της στη δεκαετία του 1960 και την εξάρτησή της από τα φάρμακα.

«Εντόπισα τον νευρολόγο που την είχε κουράρει πριν από το θάνατό της. Η Κάλλας υπέφερε από μια νευρομυϊκή διαταραχή της οποίας τα συμπτώματα άρχισαν τη δεκαετία του 1950, αλλά αποπέμφθηκε από τους γιατρούς ως «τρελή». Εξηγεί επίσης την απώλεια της φωνής της, η οποία έβαλε τέλος στη σταδιοδρομία της. Ο θάνατος του Κάλλας είναι μια τρομακτική ιστορία. Μόνη στο παριζιάνικο διαμέρισμά της, βασιζόταν στην αποξενωμένη αδελφή της, τη Τζάκι και τη φίλη της της Βάσω Δεβετζή για να της προμηθεύσουν ένα ηρεμιστικό. Η ζωή της ήταν γεμάτη τραγωδίες, αλλά ήθελα να της δώσω τη φωνή της», λέει η συγγραφέας. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Cast a Diva The Hidden Life of Maria Callas, Guardian, The History Press