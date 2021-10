London Film festival: Πρώτο βραβείο στο Hit the Road, ένα ιρανικό road trip

Μια τρυφερή και απροσδόκητα αστεία ιστορία για το road trip μιας οικογένειας μέσω των γεμάτων στροφές αυτοκινητοδρόμων της ερήμου και των γεμάτων ομίχλη καταπράσινων κοιλάδων του βορειοδυτικού Ιράν κέρδισε το πιο διάσημο βραβείο στο φετινό φεστιβάλ ταινιών του Λονδίνου.

Η ταινία Hit the Road, το ντεμπούτο του Πανάγ Παναγί -γιου του σημαντικού Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναγί επικεντρώνεται σε μια τετραμελή οικογένεια που ταξιδεύει στα σύνορα, και ο καθένας εκφράζεται με τη δική του συμπεριφορά. Κανείς δεν αναφέρει πού πηγαίνουν, αλλά η γνώση του αδήλωτου προορισμού τους μετατρέπει την απόγνωση σε στοργή και εκκεντρική συμπεριφορά, όλα με σάουντρακ της ιρανικής ποπ της δεκαετίας του '70.

«Το βραβείο καλύτερης ταινίας αναγνωρίζει την εμπνευσμένη και ξεχωριστή ταινία που αποτυπώνει την ουσία του κινηματογράφου, την ουσία της ζωής», δήλωσε η Małgorzata Szumowska, πρόεδρος του διαγωνισμού, της οποίας η ταινία προβλήθηκε στο περσινό φεστιβάλ. «Σε όλες τις εποχές της ιστορίας του κινηματογράφου, αλλά ίσως κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας ειδικά, ψάχνουμε τρόπους να συνδεθούμε με τη ζωή. Η επιλογή μας αφορά μια ταινία που μας έκανε να γελάσουμε και να κλάψουμε και να νιώσουμε ζωντανοί».

Ο Παναγί είπε ότι δούλεψε το σενάριο του πατέρα του, στον οποίο απαγορεύεται να κάνει ταινίες και να εγκαταλείψει το Ιράν, αφού κρίθηκε ένοχος για «προπαγάνδα κατά του κράτους». «Όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι ζούσαμε πάντα με αυτή την αίσθηση ότι μας παρακολουθούν», είπε. «Έτσι ήταν για την οικογένειά μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο για τις οικογένειες πολλών καλλιτεχνών και διανοουμένων».

Το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου περιελάμβανε ένα πρόγραμμα 159 ταινιών μεγάλου μήκους – με 21 πρεμιέρες - από όλο τον κόσμο. Περιλάμβαναν το μοντέρνο γουέστερν του Τζέιμς Σάμιουελ The Harder They Fall, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, The Lost Daughter και το The Power of the Dog της Τζέιν Κάμπιον.

Φέτος το φεστιβάλ συνεργάστηκε με το Royal Festival Hall, το οποίο έγινε πολιτιστικός κόμβος προβολών και ομιλιών, και γιόρτασε την προσθήκη της τηλεόρασης στο πρόγραμμά του, που κορυφώθηκε με την πρεμιέρα του Succession το βράδυ της Παρασκευής.

Αλλά το LFF επικρίθηκε επίσης επειδή δεν απαιτεί από τους επισκέπτες και το κοινό να έχουν διαβατήριο εμβολιασμού ή απόδειξη αρνητικού τεστ Covid, σε αντίθεση με τις Κάννες, τη Βενετία, το Τορόντο και άλλα φεστιβάλ. «Λατρεύω τόσο τα φεστιβάλ της Νέας Υόρκης όσο και του Λονδίνου, αλλά το πρώτο δείχνει την ηγεσία απαιτώντας από το κοινό να εμβολιαστεί και το δεύτερο όχι, κάτι που είναι απογοητευτικό», έγραψε ο Dave Calhoun, του Time Out.