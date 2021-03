Κλόι Ζάο: Η κινεζικής καταγωγής θριαμβεύτρια των φετινών Χρυσών Σφαιρών

Σε μια εντελώς διαφορετική απονομή οι Χρυσές Σφαίρες επιφύλαξαν ένα θρίαμβο για την Κλόι Ζάο, την πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας και την πρώτη που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα ως παραγωγός της ταινίας, μαζί με την πρωταγωνίστριά της, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Το «Nomadland» είναι η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της Κλόι Ζάο μετά το «Songs My Brothers Taught Me» και το «Kαλπάζοντας με το Ονειρο».

Η Κλόι Ζάο ήταν μια από τις τρεις γυναίκες υποψήφιες στην κατηγορία της σκηνοθεσίας, μαζί με τη Ρετζίνα Κινγκ για το «One Night in Miami» και την Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman».

Η Μπάρμπρα Στράιζαντ, το 1984, ήταν η πρώτη γυναίκα που είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας για το «Γεντλ».

Η Ζάο είπε στον ευχαριστήριο λόγο της ότι «το Nomadland είναι στην καρδιά του ένα ταξίδι στη θλίψη και τη γιατρειά. Όλοι όσοι κάποια στιγμή στη ζωή σας έχετε κάνει αυτήν τη δύσκολη κι όμορφη διαδρομή, το φιλμ είναι για εσάς. Δεν λέμε αντίο, λέμε "θα σε δω πιο κάτω, στον δρόμο"».

Με το «Nomadland» έφτασε στις Χρυσές Σφαίρες έχοντας στο παλμαρέ της τον Χρυσό Λέοντα του 77ου κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας. Η 38χρονη Ζάο ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε βραβείο στο Μόστρα τα τελευταία δέκα χρόνια και η ταινία της, ένα road movie, που παρακολουθεί μια γυναίκα στα 60 της, που όταν χάνει τα πάντα εξαιτίας της Μεγάλης Κρίσης, ξεκινάει ένα ταξίδι στην αμερικανική Δύση με ένα μικρό βαν, κέρδισε το ενδιαφέρον της επιτροπής, της οποίας Πρόεδρος ήταν η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ.

Η Κλόι Ζάο γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1982 και κατοικεί στην Καλιφόρνια, με τρεις κότες, δυο σκυλιά και τον σύντροφό της, κινηματογραφιστή Joshua James Richards. Έζησε τα πρώτα της χρόνια στο Πεκίνο, με πατέρα πρώην γενικό διευθυντή μιας κρατικής εταιρείας χάλυβα, είδε τους γονείς της να χωρίζουν όταν ήταν πολύ μικρή, ενώ ο πατέρας της παντρεύτηκε ξανά με την ηθοποιό Song Dandan.

Η Κλόι μεγάλωσε με τις επιρροές της δυτικής ποπ κουλτούρας και πέρασε τα εφηβικά της χρόνια σε ένα οικοτροφείο του Λονδίνου ενώ στη συνέχεια μετανάστευσε στην Αμερική και αποφοίτησε από το γυμνάσιο του Λος Άντζελες. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες πριν αποφασίσει να σπουδάσει παραγωγή ταινιών στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Tisch της Νέας Υόρκης.

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στο «Nomadland».

Το 2015 γύρισε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που έκανε πρεμιέρα στο Sundance. Στο «Songs My Brothers Taught Me», που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του Sundance Instit ute, αφηγείται μια ιστορία ιθαγενών Ινδιάνων, τη σχέση του Λακότα Σιού και της αδερφής του. Η ταινία τής χάρισε διεθνείς διακρίσεις και μια υποψηφιότητα για το Independent Spirit Award για το Best First Feature.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, «The Rider», γυρίστηκε το 2017 και ήταν υποψήφια για το Independent Spirit Award για την καλύτερη ταινία και τον καλύτερο σκηνοθέτη.

Στις 14 Νοεμβρίου 2020, η Ζάο κέρδισε το Maltin Tribute στο Coronado Island Film Festival για το «πρωτοποριακό επίτευγμα» της στο «Nomadland», ενώ κέρδισε και το Βραβείο People's Choice στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Σύμφωνα με το Variety, η Ζάο και η ταινία της, με τα 34 βραβεία για σκηνοθεσία, 13 για σενάριο και εννέα για μοντάζ, έχει ξεπεράσει τον Αλεξάντερ Πέιν και το «Sideways», ως το πιο βραβευμένο άτομο σε μια σεζόν βραβείων.