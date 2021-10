«Καινοτομία στον Σχεδιασμό»: Ξεκινά το 2ο Thessaloniki Design Week

Η Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία PHILARTIA, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλους φορείς, διοργανώνει το 2ο Thessaloniki Design Week (ThessDW) από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2021.

Σε συνέχεια της πρώτης πετυχημένης διοργάνωσης του 2019, το ThessDW, το μοναδικό Design Week της Ελλάδας, καθιερώνεται ως θεσμός, με στόχο να προωθηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία σε όλες τις εκφάνσεις του Σχεδιασμού/Design, όπως αυτές διαμορφώνουν κάθε πλευρά της κοινωνικής και προσωπικής μας ζωής.

Υπό τον γενικό τίτλο «Καινοτομία στο Σχεδιασμό – Innovation in Design», το 2ο ThessDW αναπτύσσεται σε δύο θεματικές «Διαμορφώνοντας τον Δημόσιο Χώρο / Shaping the Public Space» και «Δημιουργώντας στον Προσωπικό μας Χώρο / Creating in our Personal Space», θέλοντας να συμπεριλάβει τα νέα δεδομένα τόσο στον σχεδιασμό της μεγάλης κλίμακας όσο και της μικρής.

Στο πλαίσιο του 2ου ThessDW έχουν ήδη διοργανωθεί και ολοκληρωθεί τέσσερις διαγωνισμοί μέσω ανοιχτών προσκλήσεων (OpenCall), με πλήθος συμμετοχών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2021 ποικίλες δράσεις θα απλωθούν σε διάφορους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως εκθέσεις, συνέδριο, ομιλίες, workshops, ημερίδες, ξεναγήσεις, απονομή βραβείων. Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα (14-16 Οκτωβρίου) θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ από τη HELEXPO η έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας Beyond 4.0.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διεθνές Συνέδριο «Καινοτομία στον Σχεδιασμό»

Καταξιωμένοι επαγγελματίες από το εξωτερικό πραγματοποιούν ομιλίες με θέμα την καινοτομία σε πέντε θεματικές του Σχεδιασμού/Design.

Θα μιλήσουν οι:

Αρχιτεκτονική: Juan Lucas Young & Neil Porter (Sauerbruch Hutton & Gustafson Porter + Bowman Offices) – Αγγλία & Γερμανία

Graphic Design: Roy Terhorst (Thonik Office) – Ολλανδία

Digital Design: Refik Anadol (Refik Anadol Studio) – ΗΠΑ

Design Thinking: Steven Ney (HPI Academy) – Γερμανία

Product Design: Danilo Petta (MASK ARCHITECTS) – Ιταλία

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 13-14 Οκτωβρίου 2021 (το συνέδριο πραγματοποιείται και online με live streaming)

Δράσεις στο Περίπτερο 10 της ΔΕΘ

Το Περίπτερο 10 της ΔΕΘ αποτελεί το επίκεντρο του 2ου ThessDW, καθώς σε αυτό φιλοξενούνται Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το ΕΚΕΤΑ, το νεοσύστατο INNOVATIVE DESIGN CLUSTER, Fab Labs και ακαδημίες ρομποτικής, εταιρείες, γραφεία, φορείς και ομάδες, που παρουσιάζουν το έργο τους μέσα από διπλωματικές εργασίες, μακέτες, εκτυπώσεις, τρισδιάστατες κατασκευές, ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές.

Επίσης, στο Περίπτερο 10 πραγματοποιούνται ομιλίες, ημερίδες, workshops, έκθεση επιλεγμένων προτάσεων από το OpenCall, απονομή βραβείων διαγωνισμών κ.ά.

ΔΕΘ – Περίπτερο 10, 13-17 Οκτωβρίου 2021

Έκθεση Βραβείων ΕΒΓΕ

Στον χώρο του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λιμάνι πραγματοποιείται μεγάλη έκθεση των ΕΒΓΕ 2021, με βραβευθέντα έργα όλων των κατηγοριών γραφιστικής και εικονογράφησης.

Λιμάνι – Χώρος ΑΜΦΙΘ, 13-31 Οκτωβρίου 2021

Έκθεση Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Τhessaloniki ConfEx Park»

Πρόκειται για την παρουσίαση των σχεδιαστικών προτάσεων των διαγωνιζόμενων, που έλαβαν μέρος στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι μακέτες και τα σχέδια των δεκαπέντε διαγωνιζόμενων αρχιτεκτονικών προτάσεων, οι οποίες αποτυπώνουν τις ποικίλες ιδέες και φιλοσοφίες των αρχιτεκτονικών ομάδων για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου στην καρδιά της πόλης.

ΔΕΘ – Περίπτερο 9, 13-17 Οκτωβρίου 2021

Made in Thessaloniki

Το OPEN HOUSE Thessaloniki συμμετέχει για άλλη μια χρονιά στο ThessDW με τη δράση «MADE in Thessaloniki», η οποία περιλαμβάνει ξεναγήσεις και workshops σε χώρους δημιουργίας και παραγωγής, με στόχο να αναδειχθούν διάφορα επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το design.

Διάφοροι χώροι δημιουργίας και παραγωγής, 15-17 Οκτωβρίου 2021

Workshop INNOVATIVE DESIGN CLUSTER

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, Φορέας Αρωγός του νεοσύστατου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για το Design (Innovative Design Cluster), σε συνεργασία με το Hellenic Design Centre, οργανώνει εργαστήριο συν-σχεδιασμού, με στόχο την εξειδίκευση του επιχειρηματικού σχεδίου του Innovative Design Cluster.

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, 15 Οκτωβρίου 2021

Designing for Food Vol. #03

To Agro Design Cluster και το ApoDec οργανώνουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με το οποίο αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του επαγγελματία δημιουργού. Έμφαση δίνεται στο sustainable design και στη σχέση που αναπτύσσεται λόγω κλιματικής αλλαγής μεταξύ συσκευασιών που προστατεύουν το περιβάλλον και του ανοίγματος σε νέα δίκτυα πελατών εξωτερικού από τον επαγγελματία δημιουργό. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, έκθεση συσκευασιών, Creative Food Walk, workshops, Cheese and Wine closing event.

Creativity Platform – Apodec, 14-17 Οκτωβρίου 2021

Οι ώρες των παραπάνω δράσεων και των εκδηλώσεων πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί επίσης το αναλυτικό πρόγραμμα των ομιλιών, των workshops και των λοιπών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Μείνετε συντονισμένοι στο https://thessalonikidesignweek.gr.