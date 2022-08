Το σίκουελ του Joker θα βγει στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο του 2024

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου σίκουελ του σκοτεινού Joker του 2019 με την εμβληματική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ότι ο τίτλος της νέας ταινίας είναι «Joker: Folie à Deux» και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό, σύμφωνα με το Deadline, ότι η ταινία του Τοντ Φίλιπς θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Η πρώτη ταινία έφτασε στις κινηματογραφικές αίθουσες την ίδια μέρα το 2019 και η Warner Bros. ευελπιστεί ότι το σίκουελ θα μιμηθεί την εκρηκτική επιτυχία του προηγούμενου Joker.

Τότε έγινε η πρώτη R rated ταινία στην ιστορία που κέρδισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή του Joker: Folie à Deux θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Όπως και ο προκάτοχός της, η ταινία δεν θα έχει σχέση με το Extended Universe της DC, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πέντε ταινίες στα σκαριά από τώρα έως το τέλος του επόμενου έτους: Black Adam, Shazam! Fury Of The Gods, Aquaman And The Lost Kingdom, The Flash και Blue Beatle.

Τα νέα για την ημερομηνία κυκλοφορίας του Joker: Folie à Deux έρχονται εν μέσω μίας πρόσφατης αναταραχής όμως.

Μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι η επερχόμενη ταινία Batgirl αποσύρεται από όλες τις πλατφόρμες και τις κινηματογραφικές αίθουσες και δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμα κυκλοφορίας της Warner Bros, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο τελικό στάδιο της post-production και με κόστος περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή. Οι σκηνοθέτες της ταινίας, Adil El Arbi και Bilall Fallah, δήλωσαν «λυπημένοι και σοκαρισμένοι» με την απόφαση.

Οι φήμες για ένα σίκουελ του Joker άρχισαν να ακούγονται σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 2019. Αφού ανακοινώθηκε επίσημα, υπήρξαν φήμες ότι η Lady Gaga βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Harley Quinn και ότι η ταινία θα είναι μιούζικαλ.

Σύμφωνα με μία πηγή δε, μεγάλο μέρος της συνέχειας του Joker διαδραματίζεται μέσα στο άσυλο Arkham. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Με πληροφορίες του Deadline/NME