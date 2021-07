Η τρανς ηθοποιός MJ Rodriguez γράφει ιστορία με την υποψηφιότητα για βραβείο ΕΜΜΥ

Η Michaela Antonia Jaé Rodriguez, γνωστή ως Mj Rodriguez, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που πρωταγωνιστεί στην αμερικάνικη σειρά Pose, είναι η πρώτη τρανς υποψήφια για βραβείο ΕΜΜΥ στην κατηγορία των πρωταγωνιστικών ρόλων.

Πρόκειται για μια ιστορική υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία, με το "Pose" να κερδίζει συνολικά οκτώ υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης για την καλύτερη δραματική σειρά, και της τρίτης για τον νικητή του 2019 Μπίλι Πόρτερ, καθώς και για τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία. Η υποψηφιότητά της Mj Rodriguez αποτελεί μια αναγνώριση για τα τρανς άτομα που εργάζονται στο Χόλιγουντ.

Η δραματική σειρά, μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1987 και μας ξεναγεί σε έναν μοναδικό, πολύχρωμο και άγνωστο για πολλούς "υπόγειο" κόσμο, που σκηνοθετεί ο Ράιαν Μέρφι, δημιουργός των Glee, American Horror Story, Nip/Tuck, American Crime Story που αναφέρεται στον κόσμο του ball culture, του θεσμού που δημιούργησαν ομάδες διεμφυλικών drag queens, οργανώνοντας αυτοσχέδια "καλλιστεία" και διαγωνισμούς χορού ή μεταμφίεσης, που έχουν κάθε φορά και ένα διαφορετικό κεντρικό θέμα.

Πάνω στη σκηνή αλλά και πίσω από τους προβολείς, κάθε μια από τις βασίλισσες αυτών των σουαρέ ζει τη δική της συναρπαστική ιστορία. Όμως οι διαγωνισμοί αυτοί δεν είναι απλά μια μορφή διασκέδασης. Είναι ταυτόχρονα και η σωτηρία εκατοντάδων νέων ανθρώπων που, λόγω της ταυτότητάς τους, εγκαταλείφθηκαν από τις οικογένειές τους κυριολεκτικά στον δρόμο, χωρίς καμία διέξοδο σωτηρίας.

Η σειρά εν μέσω της κρίσης του AIDS στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 προβάλλει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η διαφορετικότητα των ανθρώπων μπόρεσε να βρει φωνή και διέξοδο. Η σειρά άλλαξε την αντίληψη πολλών εκατομμυρίων θεατών για τον τρόπο που κατανοούν την trans κοινότητα, ενδυνάμωσε το ρόλο που παίζουν στην κοινωνία και τους έδωσε σάρκα και οστά, χιούμορ, δάκρυα και ανθρωπιά, πίσω από τα φανταχτερά χτενίσματα και κοστούμια και τα μπιτ της μουσικής.

Ο Μπίλι Πόρτερ είπε για την Mj Rodriguez στους LA Times: «Την παρακολουθήσαμε να μεγαλώνει. ... Έγινε γυναίκα μπροστά στα μάτια μας. Μετάβαση από μια νεαρή ενήλικη γυναίκα σε μια ολοκληρωμένη γυναίκα. Και είναι καταπληκτικό».

Η Ροντρίγκεζ εντάσσεται σε ένα εντυπωσιακό πεδίο υποψηφίων ηθοποιών, όπως η τρεις φορές νικήτρια του βραβείου Emmy Uzo Aduba ("In Treatment"), η κάτοχος Όσκαρ Olivia Colman και η Emma Corrin ("The Crown"), η προηγούμενη νικήτρια των ΕΜΜΥ, Elisabeth Moss ("The Handmaid's") Tale ") και η Jurnee Smollett (" Lovecraft Country ").

Η Mj Rodriguez γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1991, στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ και πήγε σε καθολικό σχολείο. Παρόλο που ήθελε να γίνει ηθοποιός από την ηλικία των επτά, άρχισε να ασχολείται με το επάγγελμα στην ηλικία των 11 ετών μετά την εγγραφή της από τη μητέρα της στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Νιου Τζέρσεϋ - όπου συμμετείχε στο πρόγραμμα του New Jersey Youth Theatre.

Ενώ είχε «προσευχηθεί να γίνει γυναίκα» από την ηλικία των 7 ετών, η Ροντρίγκεζ δηλώνει ότι το αρνήθηκε για πολλά χρόνια και αρχικά δηλώθηκε στους γονείς της ως «αμφιφυλόφιλη / γκέι» στην ηλικία των 14 ετών. Είναι απόφοιτη του Newark Arts High School, ενώ αργότερα παρακολούθησε το Berklee College of Music, όπου κέρδισε τις υποτροφίες Star-Ledger 2009 και Young Arts 2009.

Τελικά πήρε το σκηνικό της όνομα "MJ" Rodriguez από το χαρακτήρα της Marvel Mary Jane "MJ" Watson. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο κολλέγιο άρχισε να ερευνά και τη μετάβαση φύλου που τελικά ξεκίνησε το 2012, κάνοντας παύση από κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή.

Η MJ Rodriguez επανήλθε το 2016 για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο ως γυναίκα ηθοποιός. Ο μάνατζέρ της υποστήριξε πλήρως τη ταυτότητα που επέλεξε. Από τότε έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Για το ρόλο της Ebony στην ταινία Saturday Church κέρδισε την υποψηφιότητα για την καλύτερη ηθοποιό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca του 2017.

Την ίδια χρονιά άρχισε να πρωταγωνιστεί στο Pose, στο ρόλο της Μπλάνκα, μητέρας πολλών εγκαταλελειμμένων νέων έγχρωμων queer. Εάν η Ροντρίγκεζ κερδίσει τον Σεπτέμβριο, θα γράψει ιστορία ξανά ως η πρώτη τρανς που έφυγε από την απονομή κρατώντας στα χέρια της ένα ΕΜΜΥ.