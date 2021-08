Η θεαματική οφθαλμαπάτη του JR στ περίφημο Παλάτσο Φαρνέζε της Ρώμης

Η καριέρα του JR, του Γάλλου καλλιτέχνη της street-art και κινηματογραφιστή είναι συνυφασμένη με μια σειρά από trompe-l'oeil έργα, έργα οφθαλμαπάτης, που εγκαθιστά σε ιστορικά μέρη στα κέντρα των πόλεων.

Οι θεαματικές παρεμβάσεις του συνεχίζονται με μια ακόμα στο Ρalazzo Farnese, το κτίριο της γαλλικής πρεσβείας στη Ρώμη. Μετά το έργο του «Πληγή» που αποκαλύφθηκε στο στο Palazzo Strozzi στη Φλωρεντία, ο Γάλλος καλλιτέχνης άνοιξε την πρόσοψη του Palazzo Farnese με μια εγκατάσταση με τίτλο «Punto di fuga» ή «σημείο εξαφάνισης».

Η εγκατάσταση προσφέρει μια φανταστική ματιά πίσω από τους τοίχους σε ένα από τα σημαντικότερα υψηλά αναγεννησιακά παλάτια στη Ρώμη.

Η εγκατάσταση του JR εκτείνεται σε 600 τετραγωνικά μέτρα και αναφέρεται στην επιθυμία της πρεσβείας να παραμείνει μεταφορικά ανοιχτή ακόμη και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του αναγεννησιακού κτηρίου. Το Palazzo Farnese βρίσκεται υπό ανακαίνιση και ο JR κλήθηκε να μετατρέψει τις σκαλωσιές σε ένα εκθαμβωτικό έργο τέχνης. Mε εικόνες τυπωμένες σε αλουμίνιο, ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από την πρόσοψη του κτιρίου- όπως η κιονοστοιχία του προθαλάμου του Αντόνιο ντα Σανγκάλο ή οι τοιχογραφίες του Σαλβιάτι στην μεγάλη αίθουσα του παλατιού Φαρνέζε υποδηλώνοντας ένα χωρικό αλλά και ένα χρονικό βάθος στην ιστορία του κτιρίου.

Το έργο του JR στο Παλάτσο Φαρνέζε στη Ρώμη | Courtesy of the French Embassy in Rome