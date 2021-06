Η Πρωτότυπη σημαία του Pride αποκτήθηκε από την GLBT Historical Society του Σαν Φρανσίσκο

Ένα τμήμα της πρωτότυπης σημαίας που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Gilbert Baker για την Παρέλαση της Ημέρας Ελευθερίας του Σαν Φρανσίσκο τον Ιούνιο του 1978 και πιστεύεται ότι έχει χαθεί από τότε, ανακαλύφθηκε πρόσφατα και δωρίστηκε στο Μουσείο GLBT Historical Society.

Το χειροποίητο και βαμμένο banner μήκους 8,5 μέτρων, το οποίο έχει γίνει ένα σημαντικό σύμβολο της ταυτότητας του queer, έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο μουσείο.

Ο Queer καλλιτέχνης Gilbert Baker διατήρησε αυτό το τμήμα 3 επί 8,5μ. μιας αρχικής σημαίας υπερηφάνειας του 1978. «Οι άνθρωποι κρεμούν τη σημαία σε μικρές πόλεις και σε χώρες όπου εξακολουθούν να υφίστανται πολλή καταπίεση, και πρόκειται για μια πολιτική δήλωση που λέει ότι, έχουμε το δικαίωμα να αγαπάμε όποιον θέλουμε και να συμμετέχουμε ως πλήρη μέλη της κοινωνίας », δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του μουσείου, Terry Beswick.

Ο Μπέικερ, ο οποίος εργάστηκε στην εταιρεία Paramount Flag στο Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 1970, δημιούργησε δύο μνημειακές σημαίες με τη βοήθεια εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων καλλιτεχνών Lynn Segerblom, James McNamara, Glenne McElhinney, Joe Duran και Paul Langlotz. Η καθεμιά είχε οκτώ ρίγες σε ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων: ροζ για το σεξ, κόκκινο για τη ζωή, πορτοκαλί για θεραπεία, κίτρινο για τον ήλιο, πράσινο για τη φύση, τυρκουάζ για μαγεία και τέχνη, μπλε για γαλήνη και μωβ για πνεύμα, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη. Τα χρώματα αργότερα μειώθηκαν σε έξι, καθώς το έντονο ροζ ήταν πολύ ακριβό για μαζική παραγωγή. Μία έκδοση είχε επίσης ένα τετράγωνο με μπλε και λευκά βαμμένα αστέρια. Και οι δύο σημαίες υψώθηκαν στο United Nations Plaza του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Ελευθερίας των Γκέι το 1978.

Οι δύο πρωτότυπες οκτώχρωμες σημαίες στο United Nations Plaza κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Ελευθερίας των Γκέι του Σαν Φρανσίσκο, 1978. Φωτο: Matthew Leifheit, courtesy of the Gilbert Baker Foundation.

«Ήταν απαραίτητο να έχουμε τη σημαία του ουράνιου τόξου γιατί μέχρι τότε είχαμε το ροζ τρίγωνο από τους Ναζί - ήταν το σύμβολο που χρησιμοποιούσαν για να υποδηλώσουν τους ομοφυλόφιλους», δήλωσε ο Μπέικερ σε μια συνέντευξή του στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 2015 όταν το ίδρυμα απέκτησε το σχέδιό του για τη μόνιμη συλλογή του. «Χρειαζόμασταν κάτι όμορφο, κάτι από εμάς. Το ουράνιο τόξο είναι τόσο τέλειο γιατί ταιριάζει πραγματικά στην ποικιλομορφία μας όσον αφορά τη φυλή, το φύλο, τις ηλικίες, όλα αυτά τα πράγματα μαζί».

Οι σημαίες στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν σε ένα κέντρο της τοπικής κοινότητας, όπου υπέστησαν ζημιές, αλλά ο Μπέικερ μπόρεσε να σώσει ένα μέρος τους και το κράτησε μέχρι το θάνατό του το 2017 όταν και κληροδοτήθηκαν στην αδερφή του.

Όταν η οργάνωση έψαχνε μια σημαία για να πραγματοποιήσει παρέλαση για την 50ή επέτειο της διαμαρτυρίας του Stonewall το 2019, η αδερφή του Μπέικερ τους έστειλε τα οκτάχρωμα πανό από τα αντικείμενα του καλλιτέχνη. Ωστόσο, θα χρειαζόταν ένας ειδικός, προκειμένου να αναγνωρίσει το αντικείμενο ως ένα από τα ιστορικά πρωτότυπα.

Οι χρωματικοί συμβολισμοί της σημαίας. Φωτο: Graphic courtesy of Jeff Raby/CREATIS Group

Λίγο μετά την παρέλαση του Stonewall, ο James Ferrigan, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μπέικερ στην εταιρεία Paramount Flag στο Σαν Φρανσίσκο, κάλεσε τον Charles Beal, πρόεδρο του Gilbert Baker Foundation, να ρωτήσει για την πρώτη σημαία του ουράνιου τόξου, την οποία θυμήθηκε να βλέπει στο διαμέρισμα του καλλιτέχνη στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Όταν ο Ferrigan περιέγραψε τη σημαία, ο Beal συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι αυτό το τεχνούργημα μαζεύει σκόνη στο ντουλάπι του», δήλωσε το μουσείο.

Μετά από λίγο το έργο διαπιστώθηκε ότι είχε τις ραφές που έγιναν στο Paramount, και το αντικείμενο ανακηρύχθηκε "χωρίς αμφιβολία" το πρωτότυπο.

Τον Ιούνιο, η σημαία παρουσιάστηκε στο GLBT Historical Society Museum and Archives ως το επίκεντρο της τρέχουσας έκθεσης Performance, Protest and Politics: The Art of Gilbert Baker.

Φωτο: Matthew Leifheit, courtesy of the Gilbert Baker Foundation.

«Μια σημαία είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης», δήλωσε ο Μπέικερ στη MoMA για την απόφασή του να δημιουργήσει το αρχικό banner. «Δεν είναι ζωγραφική, δεν είναι μόνο ύφασμα, δεν είναι απλώς λογότυπο - λειτουργεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

«Σκέφτηκα ότι χρειαζόμασταν ένα τέτοιο σύμβολο, χρειαζόμασταν κάτι που όλοι θα καταλαβαίνουν αμέσως», είπε ο καλλιτέχνης. «Η σημαία του ουράνιου τόξου» δεν λέει τη λέξη «Gay» και δεν λέει «Ηνωμένες Πολιτείες», αλλά όλοι γνωρίζουν οπτικά τι εννοούν.