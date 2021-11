Η επιστροφή του Χαγιάο Μιγιαζάκι- Ετοιμάζει νέα ταινία

Ο διαπρεπής Ιάπωνας σκηνοθέτης ταινιών animation, Χαγιάο Μιγιαζάκι επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Ο θρύλος του Studio Ghibli και βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης (Ταξίδι της Χώρα των Θαυμάτων το 2001 και τιμητικό Όσκαρ το 2015 για την συνολική προσφορά του στο σινεμά) επιβεβαίωσε στους New York Times ότι θα σκηνοθετήσει μία νέο μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο «How Do You Live?» βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του 1937 του Genzaburo Yoshino.

Ο Μιγιαζάκι είχε ανακοινώσει την συνταξιοδότησή του το 2013, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε για να κάνει μια ταινία μικρού μήκους για το μουσείο Ghibli και τον γιο του, επίσης σκηνοθέτη, Γκόρο Μιγιαζάκι.

Ο Γκόρο πίστευε ότι ο πατέρας του επέστρεψε στον κινηματογράφο καθώς «χρειαζόταν να δημιουργήσει κάτι για να ζήσει, βασικά». Όταν ρωτήθηκε από τους Times γιατί θα έκανε άλλη μια ταινία, ο Χαγιάο είπε απλά: «Επειδή το ήθελα».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα ταινία παραμένουν ακόμα άγνωστες, με τον παραγωγό της Ghibli, Toshio Suzuki, να αποκαλεί την ταινία ένα project «φαντασίας σε μεγάλη κλίμακα».

«Ο τίτλος της επόμενης ταινίας σου είναι «Πώς ζεις;». «Θα μας δώσεις την απάντηση;» ρωτήθηκε ο σπουδαίο δημιουργός.

«Κάνω αυτήν την ταινία ακριβώς γιατί δεν έχω την απάντηση», αποκρίθηκε ο Μιγιαζάκι στους New York Times.

Με πληροφορίες των NewYorlTimes/NME