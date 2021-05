Η επανένωση δυο αριστουργημάτων του Ρούμπενς μετά από 200 χρόνια στο Wallace στο Λονδίνο

Το 1635 πέντε χρόνια πριν το θάνατό του, ο Ρούμπενς αγόρασε ένα κτήμα έξω από την Αμβέρσα, στο οποίο υπήρχε το Κάστρο του Ελεβάιτ γνωστό και ως "Kasteel Het Steen" ή "Rubenskasteel" και περνούσε εκεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του.

Εξαιτίας του μεγάλου δάσκαλου της μπαρόκ φλαμανδικής ζωγραφικής, το κάστρο που έχει απεικονισθεί σε αρκετούς από τους ανεκτίμητους πίνακές του, όπως στο διάσημο έργο A View of Het Steen in the Early Morning που εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, απέκτησε μεγάλη αξία όταν βγήκε προς πώληση του 2018. Πέτρινες καμάρες, περίπλοκα κεραμίδια και παρκέ δάπεδα, στολισμένα τζάκια σε πολλά δωμάτια, ένα από αυτά στο σαλόνι με το οικόσημο του Ρούμπενς, συνολικά, 33 δωμάτια και πάνω από 20 στρέμματα καταπράσινου λιβαδιού υπάρχουν στην έκταση που κατείχε ο Ρούμπενς.

Ο ίδιος εκτός από το View of Het Steen in the Early Morning είχε ζωγραφίσει και το The Rainbow Landscape - που πιθανότατα προορίζονταν ως συνοδευτικά κομμάτια, δείχνοντας μαζί μια πανοραμική θέα του κτήματος. Τα έργα που κοσμούσαν το σπίτι του Ρούμπενς χωρίστηκαν μετά το θάνατό του το 1640 και ενώθηκαν ξανά μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα σε μια σημαντική συλλογή στη Μαδρίτη πριν φτάσουν στη Γένοβα στις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα. Μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο το 1803, και χωρίστηκαν για πάντα.

Το A View of Het Steen in the Early Morning, παρουσιάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη το 1826 και το The Rainbow Landscape στη Συλλογή Wallace τριάντα χρόνια αργότερα. Στο Μουσείο Wallace, μετά από 200 χρόνια αυτά τα δυο μεγάλα αριστουργήματα επανενώθηκαν ως μέρος μιας έκθεσης που ξεκινά στις 3 Ιουνίου με τη συλλογή Wallace να ανοίγει μετά από ενάμισι χρόνο και μια μεγάλη ανακαίνιση στο κοινό.

Rubens, Rainbow Landscape: © Trustees of the Wallace Collection

Τα δυο μεγάλα αριστουργήματα ζωγραφικής τοπίου, δυο πανοραμικά έργα, δείχνουν το τότε νεοαποκτηθέν αρχοντικό και κτήμα του Ρούμπενς όπως ήταν περίπου το 1636. Οι δυο πίνακες γιορτάζουν την εύφορη ύπαιθρο που περιβάλει την νέα ιδιοκτησία του ζωγράφου και αποτίνει φόρο τιμής στη μεγάλη φλαμανδική παράδοση της ζωγραφικής τοπίου, την οποία μελέτησε και τον επηρέασε κυρίως στα όψιμα έργα του.

Ο πλούτος των λεπτομερειών και η φιλόδοξη κλίμακα των έργων τα κάνουν μοναδικά. Σύμφωνα με τον ανιψιό του Φίλιπ Ρούμπενς, αφιέρωσε το χρόνο του για να παρατηρήσει και να ζωγραφίσει το τοπίο σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Σύνθετα στην κατασκευή τους, πιθανώς ζωγραφίστηκαν παράλληλα. Στο A View of Het Steen in the Early Morning ο ήλιος που ανατέλλει ένα φθινοπωρινό πρωϊνό ρίχνει ένα δροσερό φως στο αρχοντικό. Τα παράθυρα του αρχοντικού αστράφτουν στο φως ένας άντρας κυνηγάει πέρδικες, ένα ζευγάρι κατευθύνεται προς την αγορά και μια παραμάνα παίζει με το μωρό, ενώ δίπλα της στέκονται ο άρχοντας και η κυρία του αρχοντικού.

Η ίδια αίσθηση γαλήνης, με ένα ήρεμο αγροτικό τοπίο και τους χωρικούς να περνούν ο δρόμο χαρούμενοι, τις πάπιες να κολυμπούν στην όχθη του ρέματος, τα βοοειδή να βοσκούν, κυριαρχεί και στο The Rainbow Landscape με τις μακριές σκιές να υποδηλώνουν ότι είμαστε κοντά στο τέλος της μέρας σε ένα εξιδανικευμένο τοπίο με το διπλό ουράνιο τόξο να λάμπει με βαθιά πνευματική σημασία και να σημαίνει τη συμφιλίωση, την ειρήνευση που προσπαθούσε να φέρει ο Ρούμπενς ως διπλωμάτης μεταξύ του 1627 και 1630, μεταξύ των Ισπανικών Κάτω Χωρών και της Ολλανδικής Δημοκρατίας.