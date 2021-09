Η Έιμι Άνταμς θα υποδυθεί την Αμάντα στον «Γυάλινο Κόσμο» του West End

Η σταρ του Χόλιγουντ Έιμι Άνταμς θα κάνει το ντεμπούτο της στο West End σε μια αναβίωση του Γυάλινου Κόσμου του Τενεσί Ουίλιαμς.

Έξι φορές υποψήφια για Όσκαρ η Άνταμς θα υποδυθεί την Αμάντα Γουίνγκφιλντ, την μητέρα στο έργο του αμερικανού δραματουργού σε ένα από τα πιο αυτοβιογραφικά έργα του.

Ο Γυάλινος Κόσμος θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Duke of York στο Λονδίνο την επόμενη άνοιξη, σε σκηνοθεσία του Jeremy Herrin, ο οποίος χαρακτήρισε το δράμα του 1944 «ένα από τα καλύτερα έργα που γράφτηκαν ποτέ - και ίσως ένα από τα πιο δύσκολα έργα, επειδή είναι τόσο εύθραυστο και ποιητικό”. O σκηνοθέτης είπε ότι η Άνταμς είναι μια πολύπλευρη ερμηνεύτρια με λεπτή προσέγγιση για να αναδείξει την εσωτερική ζωή της Αμάντας την οποία ο Ουίλιαμς περιέγραψε σαν μια γυναίκα μεγάλη αλλά μπερδεμένη που προσκολλάται μανιωδώς σε άλλο τόπο και χρόνο.

Η Άνταμς, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της σε θεατρικές παραγωγές, έγινε ένας από τις πιο περιζήτητους ηθοποιούς της Αμερικής. Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της για Όσκαρ ήταν για την ερμηνεία της Λιν Τσένι, της πρώην δεύτερης κυρίας των ΗΠΑ, στην ταινία Vice του 2018. «Είναι μεγάλη τιμή και είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο να φέρνω τον Γυάλινο Κόσμο στη σκηνή στο Γουέστ Εντ », είπε. «Πάντα ένιωθα μια ισχυρή έλξη προς το έργο του Ουίλιαμς και σε αυτή τη βαθιά προσωπική ιστορία. Είμαι τόσο ευγνώμων που συνεργάζομαι με τον λαμπρό Τζέρεμι Χέριν και με όλο το ταλαντούχο καστ και τη δημιουργική ομάδα. Ανυπομονώ για την κοινή εμπειρία του θεάτρου».

Ο Χέριν είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος από την απάντηση της Άνταμς και πώς είναι μια ευκαιρία για το Λονδίνο «να υποδεχτεί μια τόσο διάσημη ηθοποιό». Ο Γυάλινος Κόσμος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Σικάγο το 1944 και στο Broadway το 1945 με τη Λορέτ Τέιλορ ως Αμάντα. Έκτοτε τον χαρακτήρα έχουν υποδυθεί η Τζέσικα Τάντι, η Τζέσικα Λανγκ, η Τσέρι Τζόουνς και η Σάλι Φιλντ.

Δύο ηθοποιοί, ο Paul Hilton και ο Tom Glynn-Carney, θα υποδυθούν το ρόλο του γιου της Amanda, Tom, επίδοξου ποιητή που αφηγείται το έργο. Το ζευγάρι θα απεικονίσει τον χαρακτήρα σε διαφορετικά στάδια της ζωής του, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα στη λεπτή εξερεύνηση του κόσμου του Ουίλιαμς. Ο Χέριν, ο οποίος σκηνοθετεί ένα έργο του Ουίλιαμς για πρώτη φορά και παραδέχτηκε ότι συχνά έχει απογοητευτεί από τις παραγωγές των κλασικών αμερικάνικων έργων. Ο σκηνοθέτης ελπίζει ότι η παρουσία δύο Τομ στη σκηνή θα προσφέρει έναν συγκινητικό και άτακτο τρόπο για να δεί κάποιος το έργο από την αρχή. Αυτή είναι η πρώτη παράσταση του Τζέρεμι Χέριν με την Second Half Productions.

Πέρυσι, ο Herrin αποχώρησε από την θεατρική εταιρεία Headlong, όπου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής από το 2013. Αναγνώρισε ότι ήταν "πραγματικά τυχερός" που εργάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης στο θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αποκλεισμός ήταν «πραγματικά τιμωρητικός για πολλούς ανθρώπους στη βιομηχανία μας», συνέχισε. «Πολλοί άνθρωποι που θα έμπαιναν στη βιομηχανία με αυτοπεποίθηση μπορεί κάλλιστα να έχουν απογοητευθεί από αυτό που συνέβη τον τελευταίο χρόνο. Θα χρησιμοποιήσω την τύχη που έχω, την καλή τύχη να κάνω δουλειές, να φέρνω άλλους ανθρώπους στη βιομηχανία και να είμαι υποστηρικτικός», είπε.

Ο Γυάλινος Κόσμος ξεκινά στο Duke of York’s στις 23 Μαΐου, με τα εισιτήρια να έχουν αρχίσει να προπωλούνται. Ο Χέριν σκηνοθετεί αυτή τη στιγμή το The Mirror and the Light της Χίλαρι Μαντέλ στο θέατρο Gielgud του Λονδίνου, ενώ η Άνταμς πρωταγωνιστεί σε μια νέα κινηματογραφική προσαρμογή του επιτυχημένου μιούζικαλ Dear Evan Hansen.