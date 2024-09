Γουίτνεϊ Χιούστον: Η ιστορική συναυλία της στη Νότια Αφρική το 1994 θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η θρυλική συναυλία της Γουίτνεϊ Χιούστον στη Νότια Αφρική, που πραγματοποιήθηκαν μετά την εμβληματική εκλογή του προέδρου Νέλσον Μαντέλα, θα προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το φθινόπωρο.

Η πρώτη από τις τρεις συναυλίες της Γουίτνεϊ Χιούστον το 1994 στη Νότια Αφρική έχει μετατραπεί σε πλήρως επανακυκλοφορημένη θεατρική έκδοση με τίτλο «The Concert for a New South Africa (Durban)» σύμφωνα με ανακοίνωση των συνεργατών της τραγουδίστριας, της Sony Music Entertainment και της Trafalgar Releasing.

Η περιορισμένη κινηματογραφική προβολή θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει την πρώτη παρουσίαση της συναυλίας από το Ντουρμπάν, στη Νότια Αφρική. Το εγχείρημα αυτό προηγείται της κυκλοφορίας ενός νέου άλμπουμ στις 8 Νοεμβρίου.

Οι ιστορικές συναυλίες της Χιούστον

Η Χιούστον ανέβηκε στη σκηνή για τρεις συναυλίες στη Νότια Αφρική το 1994, σε μια ενωμένη μετά το απαρτχάιντ χώρα, μετά την ιστορική νίκη του Μαντέλα. Οι συναυλίες προσέλκυσαν περισσότερους από 200.000 θεατές και τα έσοδα διατέθηκαν σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά.

Οι συναυλίες έχουν υποστεί επεξεργασία σε ανάλυση 4K και βελτιωμένο ήχο και θα προβληθεί σε σχεδόν 900 αίθουσες σε 25 χώρες. Το ζωντανό άλμπουμ θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Houston, όπως τα “I Wanna Dance With Somebody,” “How Will I Know,” και “Greatest Love of All.”

«Το μήνυμα ελπίδας και ενότητας από την παράσταση στο Durban είναι το ίδιο επίκαιρο σήμερα όπως πριν από 30 χρόνια», δήλωσε ο Marc Allenby, CEO της Trafalgar Releasing.

Με πληροφορίες από Associated Press