Γνωστή ηθοποιός του νέου Avatar νόμιζε ότι η ταινία είχε παιχτεί εδώ και καιρό αλλά πήγε άπατη

Διάσημη κυρίως από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στους Sopranos, η Ίντι Φάλκο αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στο “The Way of the Water” γυρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια αλλά στη συνέχεια δεν άκουσε τίποτα για την ταινία και υπέθεσε ότι προβλήθηκε αλλά πήγε άπατη.

«Μετά από εκείνο το γύρισμα ήμουν διαρκώς απασχολημένη και κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό όταν κάποιος με ρώτησε για τον ρόλο μου στο ‘Avatar 2’, του είπα ότι δεν έχω ιδέα πότε παίχτηκε αλλά μάλλον θα πήγε άπατο αφού δεν άκουσα τίποτα σχετικό», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή The View.

Η Ίντι Φάλκο υποδύεται έναν ανθρώπινο χαρακτήρα στο πλανήτη Πανδώρα και, όπως λέει αστειευόμενη, στενοχωρήθηκε που δεν κλήθηκε να παίξει κάποιον από τους Na’vi χαρακτήρες: «Ήθελα να είμαι ψηλή και μπλε. Έβαλα όμως αυτόν τον φοβερό εξωσκελετό κι αυτό ήταν ένα από τα πιο cool και περίεργα πράγματα που έχω κάνει στην καριέρα μου».