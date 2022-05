Φεστιβάλ Καννών: Βραβείο απέσπασε η μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη»

Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών απέσπασε η μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

Σημειώνεται πως η Εβδομάδα Κριτικής αποτελεί το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού που περιλαμβάνει αυστηρά πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών απ' όλον τον κόσμο.

Το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής απονεμήθηκε στον Αντρές Ραμίρεζ Πουλίδο για το La Jauria του.

Ο «Ξέρξης» της Καλογηροπούλου πήρε το Βραβείο για μικρού μήκους ταινία του Canal+.

Η δράση της ταινίας εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό σύμπαν, όπου απαγορεύεται το άγγιγμα. Η επίσημη περιγραφή αναφέρει τα εξής:

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας. Με την υπόνοια ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά αόρατου ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου στο ναυπηγείο, μέσα από την οποία σκιαγραφούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε μια οργουελιανή καθημερινότητα όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό. Ο Γιώργος, μία φορά τον μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα στη Σαλαμίνα απέναντι. Τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι εργάτες κοιτάζουν μία το βουνό του Περάματος και μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Αναλυτικά η λίστα βραβείων

Grand Prize

La Jauria, dir: Andrés Ramírez Pulido

French Touch Prize of the Jury

Aftersun, dir: Charlotte Wells

Louis Roederer Foundation Rising Star Award

Zelda Samson for Love According To Dalva

Leitz Cine Discovery Prize for Short Film

Ice Merchants, dir: João Gonzalez

Gan Foundation Award for Distribution

The Woodcutter Story, dir: Mikko Myllylahti

SACD Prize

Andrés Ramírez Pulido, director/writer of La Jauria

Canal+ Award for Short Film

On Xerxes’ Throne, dir: Evi Kalogiropoulou