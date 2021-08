Φεστιβάλ Βενετίας: Ανοίγει η αυλαία για τη γιορτή του κινηματογράφου

Η κεντρική θέση της Βενετίας, στη μάχη κατά των πανδημιών στην Ιστορία, προσφέρει ένα σχεδόν καρμικό υπόβαθρο για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το οποίο σηκώνει αυλαία αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Τετάρτη.

Το κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, που θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, ήταν το πρώτο και μοναδικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορωνοϊού. Μετά τα πράγματα άλλαξαν άρδην.

Και τώρα είναι η εποχή της προσπάθειας επιστροφής σε μία άλλη κανονικότητα.

Η αυλαία στο 78o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα ανοίξει με την προβολή της ταινίας του Pedro Almodóvar «Παράλληλες μητέρες».

Ο Ισπανός δημιουργός ανέπτυξε το έργο κατά τη διάρκεια του lockdown στην Ισπανία το 2020, ένα από τα πιο σκληρά που επιβλήθηκαν στη Δύση.

Πριν από τις επίσημης πρεμιέρες, σήμερα προβλήθηκε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ, του Ιταλού σκηνοθέτη Andre Segre, που παρουσιάζει πώς οι διοργανωτές της Βενετίας πέρυσι αντιμετώπισαν τον COVID-19.



Οι σκηνές της ταινίας του Segre-συγκλονιστικές τότε, φυσιολογικές τώρα-παρουσιάζουν μισογεμάτες αίθουσες σε πρεμιέρες του Χόλιγουντ, καλυμμένους με μάσκες σταρ του κινηματογράφου, θερμόμετρα στα σημεία ελέγχου του φεστιβάλ.

Ωστόσο φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς. Ξέρουν πια.

Στο κινηματογραφικό σκέλος η φετινή σύνθεση των ταινιών είναι πιο δυνατή όσο ποτέ, με πρωταγωνιστές όπως οι Matt Damon, Ben Affleck, Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal, Tiffany Haddishο και πολλοί άλλοι να αναμένονται στο κόκκινο χαλί.

Από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές, η μεγάλη πρεμιέρα της Παρασκευής για το Dune, με σύσσωμο σχεδόν το βασικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa κ.λπ.

Την παράσταση αναμένεται να κλέψει ωστόσο το «Spencer», η πολυαναμενόμενη ταινία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα της Ουαλίας, με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή στο φεστιβάλ της Βενετίας.

Και κάπως έτσι η κινηματογραφική βιομηχανία ελπίζει να προαναγγείλει την μεγάλη επιστροφή της σε κάποιο είδος κανονικότητας μετά από 18 μήνες πανδημίας.

Μαζί με το σχεδόν ταυτόχρονο φεστιβάλ ταινιών του Τορόντο, η Βενετία σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν και την άφιξη νέων ταινιών.

Εκτός από το Spencer και Dune αναμένονται ακόμα το μεσαιωνικό δράμα του Ridley Scott, The Last Duel, με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Adam Driver και Jodie Comer και το θρίλερ τρόμου Last Night in Soho, σε σκηνοθεσία Edgar Wright.

Ο σκηνοθέτης του Spencer, ο Χιλιανός Pablo Larraín, θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Λέοντα απέναντι σε μια σειρά από βαριά ονόματα της βιομηχανίας του κινηματογράφου: εκτός από τον Almodóvar, υπάρχουν ακόμα οι συμμετοχές των Paolo Sorrentino (The Hand of God), Paul Schrader (The Counter Card) και της Νεοζηλανδής Jane Campion (The Power of the Dog).

Όμως, υπάρχει και μια νεότερη γενιά σκηνοθετών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της Ιρανοαμερικανίδας κινηματογραφίστριας Ana Lily Amirpour με το θρίλερ φαντασίας Mona Lisa and the Blood Moon αλλά και η χολιγουντιανή Maggie Gyllenhaal με μια διασκευή του The Lost Daughter της Elena Ferrante.



