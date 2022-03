Δόθηκαν τα φετινά βραβεία BAFTA – Μεγάλος νικητής το «Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον

Τα φετινά βραβεία BAFTA ξεκίνησαν με ένα μοντάζ για το Νο1 εξαγώγιμο κινηματογραφικό προϊόν της Μεγάλης Βρετανίας, τον Τζέιμς Μποντ που φέτος κλείνει 60 χρόνια, και τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ να τραγουδά το «Diamonds are Forever».

Ό,τι της στέρησε ο χρόνος από τη φωνή, το έκλεψε αριστοκρατικά με την πρόζα της, το βιμπράτο της, όμως, ακόμα βάζει κάτω το 90% της νέας τραγουδιστικής γενιάς. Τη σκυτάλη πήρε η Αυστραλή κωμικός Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία παρουσίασε έναν παραδοσιακό κωμικό μονόλογο.



Σχολιάζοντας το βάρος που έχασε, είπε ότι το έκανε για να μπορέσει να βγει με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι έχασε κιλά και για να μπορέσει να πάρει περισσότερες δουλειές σαν ηθοποιός. Ως παράδειγμα ανέφερε τον πάντα μη αστείο ρόλο του ρομαντικού ενδιαφέροντος σε ταινίες του Άνταμ Σάντλερ. Στη συνέχεια χαιρέτισε μερικούς από τους σταρ που βρέθηκαν εκεί, ανάμεσα τους και το σκουλήκι από το Dune.

H παρουσιάστρια αναφέρθηκε και πάλι στον Μποντ, επισημαίνοντας ότι αρκετοί από τους καλεσμένους είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για Μποντ, με τον σκηνοθέτη να κόβει πρώτα στο πρόσωπο του Ρίτσαρντ Μάντεν, μετά σε εκείνο του Ντάνιελ Καλούγια, για να καταλήξει στο... σκουλήκι του Dune, το οποίο έδειξε να χαίρεται ιδιαίτερα.

Με καλό ρυθμό, καυστικά σχόλια, ελάχιστο κήρυγμα και με μια εκλεκτή λίστα παρουσιαστών που εκτεινόταν από Κένεθ Μπράνα και Lady Gaga, ως Έμμα Γουότσον και RuPaul, οι διοργανωτές της τελετής έδειξαν να σέβονται το κοινό που παρακολουθεί από το σπίτι, βάζοντας τα γυαλιά στους υπευθύνους των Όσκαρ.



Στο καθαρό σκέλος των βραβείων η Εξουσία του Σκύλου πήρε το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και η Τζέιν Κάμπιον το βραβείο Σκηνοθεσίας. Η Κάμπιον μόλις χτες πήρε εκείνο της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Στα ερμηνευτικά βραβεία ο Γουιλ Σμιθ πήρε το βραβείο Α΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο King Richard, η Τζοάνα Σκάνλον του After Love το Α’ Γυναικείου Ρόλου , η Αριάνα Ντε Μπόουζ του West Side Story το Β’ Γυναικείου και ο Τρόι Κότσουρ του CODA το Β’Ανδρικού. Ο Κοτσούρ ρώτησε επί σκηνής τους παραγωγούς του Τζέιμς Μποντ αν έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός κωφού Μποντ και αυτοπροτάθηκε. Το Drive my Car πήρε το βραβείο Ξενόγλωσσης ταινίας, το Encanto του καλύτερου animation και το Summer of Soul εκείνο του ντοκιμαντέρ.

Αν εξαιρέσουμε τη βρετανική πινελιά της Σκάνλον, η ως άνω εικόνα είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί και στα Όσκαρ. Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο φετινό in memoriam των βραβείων συμπεριλήφθηκε και ο Μικης Θεοδωράκης.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία:



BEST FILM

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, Iain Canning, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman

DIRECTOR

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion

LEADING ACTOR

WILL SMITH

King Richard

LEADING ACTRESS

JOANNA SCANLAN

After Love

SUPPORTING ACTOR

TROY KOTSUR

CODA

SUPPORTING ACTRESS

ARIANA DEBOSE

West Side Story

ANIMATED FILM

ENCANTO

Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clark Spencer

PRODUCTION DESIGN

DUNE

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

DOCUMENTARY

SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel

ORIGINAL SCREENPLAY

LICORICE PIZZA

Paul Thomas Anderson

ADAPTED SCREENPLAY

CODA

Siân Heder

OUTSTANDING BRITISH FILM

BELFAST

Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik, Tamar Thomas

FILM NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE

DRIVE MY CAR

Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto

COSTUME DESIGN

CRUELLA

Jenny Beavan

EE RISING STAR AWARD

LASHANA LYNCH

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

THE HARDER THEY FALL

Jeymes Samuel (Writer/Director) [also written by Boaz Yakin]

CASTING

WEST SIDE STORY

Cindy Tolan

MAKE UP & HAIR

THE EYES OF TAMMY FAYE

Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

ORIGINAL SCORE

DUNE

Hans Zimmer

SOUND

DUNE

Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

EDITING

NO TIME TO DIE

Tom Cross, Elliot Graham

BRITISH SHORT FILM

THE BLACK COP

Cherish Oteka

BRITISH SHORT ANIMATION

DO NOT FEED THE PIGEONS

Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera, Antonin Niclass

CINEMATOGRAPHY

DUNE

Greig Fraser

SPECIAL VISUAL EFFECTS

DUNE

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefze